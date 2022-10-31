【ESG】恒生及惠理贊助大學學界活動「學界精英ESG挑戰」　支持香港ESG人才發展

▲ 恒生及惠理贊助大學學界活動「學界精英ESG挑戰」 支持香港ESG人才發展

惠理集團 （00806） 聯同恒生銀行 （00011） 贊助由香港恒生大學主辦的「恒生 x 惠理學界精英 ESG 挑戰2023」，涉47支參賽隊伍，大會將提供在線學習和模擬交易等活動，旨在培育學生成「ESG精英」。

惠理行政總裁黃慧敏表示，過去十年，ESG和可持續發展領域正迅速發展和演變。惠理作為大中華地區ESG投資領先機構之一，希望透過培訓和輔導，讓學生掌握從ESG角度進行財務分析的技巧，長期而言獲得更佳投資回報，相信ESG挑戰將有助培育下一代ESG投資知識，並將為社會帶來正面價值觀和貢獻。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，ESG是現今全球具戰略重要性的議題，港府近年作出多方面努力，落實ESG相關的指引及措施，支持本地在ESG方面的發展。

恒生投資管理行政總裁李珮珊表示，近年ESG服務和產品不斷推陳出新，集團相信幫助年輕人進一步了解責任投資原則，將有助推動金融業和社會可持續發展；期待透過是次挑戰，提升同學們對ESG了解及興趣。

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記者：宋佩恩