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【新加坡直擊】人力顧問Randstad：星洲疫後失業率接近歷史低位　搶人瞄準中高級職位

Hot Talk 17:01 2022/10/31

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【新加坡直擊】人力顧問Randstad：星洲疫後失業率接近歷史低位　搶人瞄準中高級職位

新加坡今年逐步全面開放，就業市場更趨活躍，國際人力資源顧問公司Randstad亞洲全職招聘董事總經理Jaya Dass接受本報專訪時表示，新加坡失業率接近歷史低位，疫後人才需求高企，然而現時新加坡政策只傾向招攬中高級職位的海外頂級人才，希望確保勞動力結構。

全球各地人才爭奪戰愈演熱烈，Dass提到，香港在過去兩、三年所經歷的事情，以及持續疫情限制，使得人才及企業思考是否需要改變，「其他城市防疫政策能見度較低，令企業及人才會流向新加坡等城市。但從長遠來看，香港競爭力強勁，企業仍視之為接觸中國市場的窗口。」她亦指出，港府已察覺影響並正調整政策。

Dass指出，新加坡就業市場在疫情期間凍薪近兩年，導致目前工資壓力很大，「（跳槽）30%至40%漲幅是很常見」，中級職位加薪增幅也達到15%至20%。全球宏觀經濟逆風，她認為，當地僱員轉工意慾仍積極，但料就業市場短期變得更謹慎，「若明年首季經濟繼續放緩，僱員會採取觀望態度，不會離開目前職位，因為轉工的話，總會有一種後進先出的恐懼」。

新加坡最新失業率跌至2%，人手短缺讓星企招聘目光投放全球，包括歐美、越南、印度等。Dass指出，新加坡具有國際化環境，醫療保健及教育良好，政治穩定，要適應新加坡生活十分容易，但新加坡生活成本不低，故環境變相更適合中高職位的海外人才。

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記者：李哲毅

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