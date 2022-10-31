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【盈豐之道】港股利淡因素 料於明年開始逐漸消退

Hot Talk 16:51 2022/10/31

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今年環球投資市場是自2008年金融風暴後，錄得波動最大的一年。今年大部份地區的股票市場都錄得兩至三成的跌幅，然而年初到現在還有錄得升幅的股票市場，就只有大部份中東市場和商品出口國巴西。中港股市卻在過去兩年大幅下跌，恒指從去年高位31000點差不多下跌了一半，主要是受到以下因素影響。

（一）息口持續上升，受環球通脹高於預期影響，各國央行持續加息，而港元與美元掛鈎，故香港很被動地要跟隨美國加息。

（二）中國經濟今年顯著放慢，主要由於幾項因素，包括房地產銷售下跌幅度明顯，導致部份房地產公司出現違約的情況，目前仍未有其他國內房地產公司，能夠成功吸引海外機構投資者購買他們所發行的美元債券，導致國內的房地產價格也有回落趨勢，加上國內仍然採取偏緊的防疫措施，令到他們的消費意欲降低，若要改變目前形勢，中國有可能需要進一步放寬措施，幫助房地產公司重新發債，令到資金鏈得以延續，並推動經濟發展及增長。香港恒生指數成份股内，有近六成的盈利來自中國公司，故此若中國在未來有更多支持經濟增長的措施出台，則對恒指有絕對幫助。

（三）今年美元持續上升和美息不斷上調都對港股不利，會令港股市價盈利率不斷收縮，形成下跌壓力。

我們認為，過去兩年對港股困擾的因素將於2023年逐漸消退：首先，隨着已發展國家大幅度加息，明年美國的通脹壓力已經逐漸消退，因此，美國的息口於明年第二季可能見頂，美元強勢告一段落。新興市場，包括中國的股市都會相對有較佳的表現，亦有助推動恒指從低位反彈。

至於地緣政治因素方面，相信中美博弈會維持一段長時間，如俄烏戰爭能在明年有突破性進展，都可能會改善投資氣氛。再加上明年三月新一屆中國政府官員很有可能出台更多支持經濟增長的措施，因此我們認為投資者不宜看淡明年中港股市。

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撰文 : 甄俊傑 瑞士盈豐銀行董事總經理兼投資策略主管

欄名 : 盈豐之道

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