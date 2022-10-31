【香港經濟】香港第3季預估GDP收縮4.5%、遠遜預期　分析：倘無進一步放寬入境檢疫、第4季經濟或續按年收縮（第三版）

▲ 【香港經濟】香港第三季預估GDP收縮4.5%、遠遜預期 政府發言人：外圍環境惡化

政府統計處公布第三季GDP（本地生產總值）預先估計數字。香港第三季經濟按年實質下跌4.5%，遜於市場預期下跌0.8%，而第二季的跌幅為1.3%。港府解釋，香港GDP下跌主要是由於季內對外需求表現疲弱所致。星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦表示，預估數字如此差確出乎預期，認為若今季檢疫安排未進一步放寬，今季經濟有可能續錄按年負增長。

謝家曦分析，第三季數據或主要反映外圍加息，令投資氣氛惡劣，當中政府公布季內「本地固定資本形成總額」按年實質大跌逾14%，可能反映投資者對經濟前景不樂觀，而在該季減少機器等硬件投資，另一方面外圍加息下，預期未來數月香港樓市欠佳，且通關無期下，不排除發展商放慢推進地產項目的進度。

貨品進出口在季內亦表現差，按年實質跌逾15%。謝家曦指，外圍高通脹且加息，對中國貨品需求減弱﹐加上內地不時封城，可供經香港轉口的貨物不多。

至於第4季經濟情況，謝認為，政府放寬檢疫安排至「0+0」，相信「服務輸出」會好轉，進而帶動勞工市場更快改善，從而刺激通脹，再帶動私人消費開支按年增長。去年第4季香港經濟按年增長4.7%，若今季放寬至「0+0」，相信今季經濟仍有機會按年錄得具意義的增長。

預期本地消費需求繼續回穩 惟全年經濟負增長

恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，環球經濟不景氣，以及歐美央行進一步加息，繼續是本港經濟短期內面對的主要下行風險，預測今年本港經濟收縮0.8%，但本港經濟下行風險加大，意味預測存有調整空間，未來具體經濟表現也要視乎外圍環境及主要央行政策的變化而定。

薛俊昇指，本港經濟第三季跌幅較第二季擴大，主要反映外圍環境進一步轉差及環球利率持續上升的影響，而環球主要央行持續收緊貨幣政策，息口趨升影響企業投資意欲，再加上環球不明朗因素增加，也窒礙了本地消費復甦的步伐，私人消費開支連續兩季按年比較持平。

不過，他相信，本港勞工市場改善，失業率持續回落，加上防疫措施逐步放寬及政府消費券等刺激經濟措施，或有助零售銷售市道繼續改善，預期本地消費需求繼續回穩，但由於首三季整體經濟平均按年收縮3.2%，全年經濟或錄得負增長。

政府：主要央行大幅加息嚴重影響本地需求

政府發言人表示，香港經濟第三季按年收縮幅度擴大，因外圍環境轉差以及跨境陸路貨運往來持續受阻，對香港的出口造成嚴重打擊，而主要央行大幅加息令金融狀況收緊，嚴重影響本地需求，儘管勞工市場情況改善及八月份發放的消費券為私人消費提供了支持。根據預先估計數字，實質本地生產總值在上一季按年收縮1.3%後，在第三季下跌4.5%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在上一季上升1.0%後，在第三季下跌2.6%。

展望未來，外圍環境顯著惡化將在今年餘下時間繼續為香港的出口表現帶來巨大壓力。主要先進經濟體通脹高企以及貨幣政策大幅收緊，將進一步壓抑環球需求。地緣政治局勢緊張及疫情發展也將添加下行風險。不過，近期政府放寬對訪港旅客的檢疫及檢測安排應有助服務輸出。

本地方面，疫情大致穩定、勞工市場情況改善及消費券計劃會繼續支持消費需求，但金融狀況收緊及資產價格隨之受壓，將更大程度抵銷這些正面影響。借貸成本上升將進一步壓抑固定資產投資。當局指，2022年第三季本地生產總值的修訂數字和更詳細的統計數字，以及全年本地生產總值的修訂預測，將會在11月11日公布。

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記者：姚卓然、胡學能

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