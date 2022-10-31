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【香港經濟】香港第三季預估GDP收縮4.5%、遠遜預期　政府發言人：外圍環境惡化

Hot Talk 16:44 2022/10/31

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【香港經濟】香港第三季預估GDP收縮4.5%、遠遜預期　政府發言人：外圍環境惡化

政府統計處公布第三季GDP（本地生產總值）預先估計數字。香港第三季經濟按年實質下跌4.5%，遜於市場預期下跌0.8%，而第二季的跌幅為1.3%。港府解釋，香港GDP下跌主要是由於季內對外需求表現疲弱所致。

政府發言人表示，香港經濟第三季按年收縮幅度擴大。外圍環境轉差以及跨境陸路貨運往來持續受阻，對香港的出口造成嚴重打擊。主要央行大幅加息令金融狀況收緊，嚴重影響本地需求，儘管勞工市場情況改善及八月份發放的消費券為私人消費提供了支持。根據預先估計數字，實質本地生產總值在上一季按年收縮1.3%後，在第三季下跌4.5%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在上一季上升1.0%後，在第三季下跌2.6%。

展望未來，外圍環境顯著惡化將在今年餘下時間繼續為香港的出口表現帶來巨大壓力。主要先進經濟體通脹高企以及貨幣政策大幅收緊，將進一步壓抑環球需求。地緣政治局勢緊張及疫情發展也將添加下行風險。不過，近期政府放寬對訪港旅客的檢疫及檢測安排應有助服務輸出。

本地方面，疫情大致穩定、勞工市場情況改善及消費券計劃會繼續支持消費需求，但金融狀況收緊及資產價格隨之受壓，將更大程度抵銷這些正面影響。借貸成本上升將進一步壓抑固定資產投資。

當局指，2022年第三季本地生產總值的修訂數字和更詳細的統計數字，以及全年本地生產總值的修訂預測，將會在11月11日公布。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

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編輯：姚卓然

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