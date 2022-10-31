【搶人才】85% Z世代員工盼住所附近上班　過半期望在家工作

▲ 46% 受訪者表示，有趣的工作內容對於他們留任十分關鍵。（資料圖片）

聘請年輕人才，是不少企業保持活力、創新的方法之一，有最新調查發現大部分Z世代員工希望在鄰近居所的地方上班，甚至有過半員工希望可以在家工作。

靈活辦公空間供應商IWG旗下品牌Regus早前進行調查，訪問了1000多名英國的Z世代。調查發現，85% Z世代員工希望在鄰近居所的辦公室工作，只得25%的人認為 認為設於市中心的大型辦公室很重要。同時，有51%受訪者希望在家工作，有43%更指，如果無法在工作及生活之間取得平衡，他們便會辭職。

是次的調查結果與IWG早前在美國進行的調查類似，該結果發現若僱主停止混合工作模式並要求員工每天往返辦公室，53%出生於千禧年代的員工很可能會另覓工作 ，相較之下，僅有 33%出生於嬰兒潮的員工有同樣想法。

工作太無聊亦會辭職

雖然對於 Z 世代員工而言，工作的靈活性非常關鍵，但他們並不願意為此犧牲薪金或事業發展。 薪酬是決定接受新職位的最大因素（73%），其次是晉升機會（54%）。

研究還指出，年輕員工不願意僅僅為了獲取薪酬而屈就於無聊的工作。46% 受訪者表示，有趣的工作內容對於他們留任十分關鍵，重要性僅次於薪酬和晉升機會。 同樣數目的受訪者表示，如果工作不能令他們有滿足感，他們會選擇辭職。

留意到此方面的需求持續增長， IWG 今年計劃亦在全球開設1,000個靈活辦公空間。 而且大部分 新設的辦公空間都位於本地社區之中，提供離家不遠的工作空間，從而縮短乘搭交通工具的時間。

責任編輯：葉泳珊