  • 27°C
香港時間 : 20221031日 (週一) 17:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搶人才】85% Z世代員工盼住所附近上班　過半期望在家工作

商業 16:42 2022/10/31

分享：

分享：

46% 受訪者表示，有趣的工作內容對於他們留任十分關鍵。（資料圖片）

聘請年輕人才，是不少企業保持活力、創新的方法之一，有最新調查發現大部分Z世代員工希望在鄰近居所的地方上班，甚至有過半員工希望可以在家工作。

靈活辦公空間供應商IWG旗下品牌Regus早前進行調查，訪問了1000多名英國的Z世代。調查發現，85%  Z世代員工希望在鄰近居所的辦公室工作，只得25%的人認為 認為設於市中心的大型辦公室很重要。同時，有51%受訪者希望在家工作，有43%更指，如果無法在工作及生活之間取得平衡，他們便會辭職。

是次的調查結果與IWG早前在美國進行的調查類似，該結果發現若僱主停止混合工作模式並要求員工每天往返辦公室，53%出生於千禧年代的員工很可能會另覓工作 ，相較之下，僅有 33%出生於嬰兒潮的員工有同樣想法。

工作太無聊亦會辭職

雖然對於 Z 世代員工而言，工作的靈活性非常關鍵，但他們並不願意為此犧牲薪金或事業發展。 薪酬是決定接受新職位的最大因素（73%），其次是晉升機會（54%）。 

研究還指出，年輕員工不願意僅僅為了獲取薪酬而屈就於無聊的工作。46% 受訪者表示，有趣的工作內容對於他們留任十分關鍵，重要性僅次於薪酬和晉升機會。 同樣數目的受訪者表示，如果工作不能令他們有滿足感，他們會選擇辭職。

留意到此方面的需求持續增長， IWG 今年計劃亦在全球開設1,000個靈活辦公空間。 而且大部分 新設的辦公空間都位於本地社區之中，提供離家不遠的工作空間，從而縮短乘搭交通工具的時間。

責任編輯：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【重點企業辦公室】丘應樺稱「引進重點企業辦公室」今年內完成　正籌組企業名單
今日
【重點企業辦公室】丘應樺稱「引進重點企業辦公室」今年內完成　正籌組企業名單
【富士康疫情】富士康鄭州工廠爆疫　路透社：iPhone出貨量減最多3成
今日
【富士康疫情】富士康鄭州工廠爆疫　路透社：iPhone出貨量減最多3成
【萬聖節2022】酒吧今晚預約普遍爆滿　業界代表：節日旺場非常合理
今日
【萬聖節2022】酒吧今晚預約普遍爆滿　業界代表：節日旺場非常合理
【梨泰院意外】蘭桂坊協會：人流管制措施行之有效　周日人流較周六減少
今日
【梨泰院意外】蘭桂坊協會：人流管制措施行之有效　周日人流較周六減少

你可能感興趣

【重點企業辦公室】丘應樺稱「引進重點企業辦公室」今年內完成　正籌組企業名單
今日 13:30
【重點企業辦公室】丘應樺稱「引進重點企業辦公室」今年內完成　正籌組企業名單
【富士康疫情】富士康鄭州工廠爆疫　路透社：iPhone出貨量減最多3成
今日 14:30
【富士康疫情】富士康鄭州工廠爆疫　路透社：iPhone出貨量減最多3成
【萬聖節2022】酒吧今晚預約普遍爆滿　業界代表：節日旺場非常合理
今日 12:30
【萬聖節2022】酒吧今晚預約普遍爆滿　業界代表：節日旺場非常合理
職位招聘 職場文化 美國 英國 在家工作 辭職

下一篇文章

【富士康疫情】富士康鄭州工廠爆疫　路透社：iPhone出貨量減最多3成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【萬聖節好去處】萬聖節去邊影相打卡？　一文看清各大商場市集打卡位（不斷更新）
【萬聖節好去處】萬聖節去邊影相打卡？　一文看清各大商場市集打卡位（不斷更新）
【香港品牌】本地手作小店主打紙雕夜燈　疫下調整營運　生意不跌反升3成
【香港品牌】本地手作小店主打紙雕夜燈　疫下調整營運　生意不跌反升3成
【adidas】adidas正式終止與Kanye West合作　停產Yeezy預計大蝕20億元
【adidas】adidas正式終止與Kanye West合作　停產Yeezy預計大蝕20億元
第9屆香港美食嘉年華周末舉行　主辦方商戶看好人流消費
第9屆香港美食嘉年華周末舉行　主辦方商戶看好人流消費
【放寬防疫】酒吧業界預料解禁後人流大增5成　生意額有望回復疫情前水平
【放寬防疫】酒吧業界預料解禁後人流大增5成　生意額有望回復疫情前水平
【遙距工作】人力資源管理平台Deel夥WeWork　一站式安排全球通行會籍
【遙距工作】人力資源管理平台Deel夥WeWork　一站式安排全球通行會籍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款