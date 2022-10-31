【新奧能源2688】花旗：內房累盈利增長下跌 新奧能源股價挫逾一成

花旗表示，受內地房地產市場疲軟以致新家庭連接下跌影響，新奧能源（02688）長期盈利增長下跌。該行將其目標價削至90元，下調其評級至中性。新奧能源周一（31日）收市報78.05元，跌幅10.1%。



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該行指，公司下調其今年全年固定邊際利潤目標，以及維持其全年核心利潤按年增12%至15%的目標，惟預料在扣除LNG交易收益後，公司下半年核心利潤將按年跌15%，同時將公司在2022年至2024年淨利潤預測下調2%至10%，主要為氣體銷量下跌、新家庭連接和綜合能源收入。該行將新奧能源目標價由136元下調至90元，將新奧能源評級由「買入」降至「中性」，以反映對公司將未能達致全年零售氣體銷量及新家庭連接等目標的預測。





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早前新奧能源公布截至9月底止九個月，綜合能源銷售量達182.08億千瓦時，按年增加29.5%，天然氣零售銷售量188.32億立方米，按年增加4.4%。惟新開發家庭用戶數量152.6萬戶，按年下跌18.8%，新開發工商業用戶已裝置日設計供氣量則有1,485萬立方米，按年跌10.5%。

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撰文：鄭昊彤