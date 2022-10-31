【2022稅貸戰】8行出招應戰 稅貸息最低1.17厘

▲ 虛銀稅貸息以1.17厘暫為全城最低。

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個人稅務貸款戰漸趨白熱化，至今共有8間金融機構出招，暫以富融的1.17厘為全城最低，撼贏大新銀行 （02356） 的1.18厘，東亞 （00023） 的1.32厘打入平霸榜3甲列。

港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），今年首次加入稅貸戰團，推「借住先」分期貸款稅貸優惠，以借貸100萬元及還款期12個月計，計及75折減息券的稅貸息為1.17厘（不計減息券為1.56厘）；減息券所提供的折扣將按客戶的實際提款額及還款期數而定。

至於過往3年擅打價格戰的大新銀行，上周四（10月27日）推交稅「快應錢」計劃，以貸款額1萬元、上限10萬元及還款期12個月計（其網站以借7.5萬元作舉例說明），最低稅貸息為1.18厘，且須成功登記或持有出糧服務等附帶條件，暫為市面第2大低息。

富融銀行推稅貸 年利率低至1.17厘【下一頁】

誠然，本港已於9月23日加最優惠利率（P）0.125厘，市料本周四（11月3日）或再加P息0.25厘；港元拆息更在過去一年大幅攀升，如1年拆息已於10月21日突破5厘，創16年新高，今天（10月31日）報5.26厘，難怪5間銀行今年的稅貸息已加價，加幅介乎2%到29%。

當中以花旗銀行的「稅季貸款」計劃加幅最多，以貸款150萬元及1年還款期計，其最低息為1.78厘，較去年該行最低1.38厘上調0.4厘或近29%。其次是工銀亞洲，以借貸額150萬元及半年期計，其稅貸息為2.07厘，比上年的1.86厘增加0.21厘或11%。

而素有「殺價王」之稱的大新，以去年的最低稅貸息1.08厘計，今年為1.18厘，加價0.1厘，加幅9.2%。至於率先響頭炮的中銀香港 （02388） ，稅貸息1.68厘，其網站以借貸300萬元作舉例說明及1年還款期計，相比去年首推時的1.6厘，調升0.08厘或加價5%。

眾安（ZA Bank）也於10月27日推稅貸，以借貸100萬元及24個月計，最低息1.8厘，較去年首推時的1.75厘加0.05厘或2.9%。

不過，在一片加價聲中，另有兩行忍手，大眾財務維持往年的3.58厘；東亞更逆市減價，今年最平的貸款息率為1.32厘，較上年的1.33厘下調0.01厘，相當於降幅低於1%。

大新銀行推稅貸 年利率低至1.18厘【下一頁】

除了牌面的最低稅貸息惹關注外，業界也各出奇招大鬥法，搶攻綠色炸彈客。花旗以現金券1萬元作獎賞，不但較上年的4000元多，且為傳統銀行中最豪。計及「財仔」在內，大眾財務亦向合資格如特選新客戶等厚賞1萬元超市禮券。東亞則向全新稅貸客戶現金回贈最多5000元，現有客戶為4000元。中銀香港現金獎賞3500元，富融的現金回贈為400元，工銀亞洲為100元。

眾安另闢戰線，以3個月後隨時提早全額清還貸款免手續費。至於噱頭多多的大新，今年針對疫後港人作報復式外遊而獎賞機票，成功申請指定銀行產品或服務，最多送6.8萬ANA飛行里數，可兌換4張日本來回經濟客位機票。大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健（Mickey）早前指，希望今年稅貸能助客戶輕鬆解決稅務煩惱、兼與親友同享外遊樂趣。

順帶一提，由渣打香港 （02888） 、電訊盈科 （00008） 、香港電訊 （06823） 及Trip.com擁有的虛擬銀行Mox Bank，雖暫未有大張旗鼓聲稱推出稅務貸款；但其於10月11日推「即時借」計劃，標榜「清空稅務」及「輕鬆交稅」，相信產品是搶攻稅貸商機，對撼傳統銀行。

Mox的年息僅0.85厘，這是以貸款額50萬元、60個月還款期計算，且巳計及5500元的現金獎賞。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪