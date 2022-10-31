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【消費情報】香港GO嘉年華2022下月亞博館舉行 逾400攤位提供多款1元筍貨優惠 設香港及台灣旅遊景點主題館

理財智慧 18:46 2022/10/31

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「香港GO嘉年華2022」將於11月25日至11月28日在亞洲國際博覽館舉行，活動將以「GO聖誕購物和美食嘉年華」為主題，場內設逾400個攤位，並推出多款低至1蚊起的「破抵價」購物優惠；參觀者除了入場掃貨外，更可於「香港6大旅遊著名主題景點」打卡，並於「運動消閒區」大玩親子挑戰活動。為增添旅遊元素，同場加映「台灣主題館」，內設七大主題觀光景點，現場發售多款台灣手信特產。

【青姐話】跌跌跌   仲有乜未跌？

是次活動佔地約82,000平方呎，將以「GO聖誕購物和美食嘉年華」為主題，提供多款低至1蚊起的「破抵價」購物優惠，包括：

原價6,260元、現售100元之Glory Crystal's Home斑彩石吊墜；

原價338元，現售1元來自牛勢健康農場食品的日本A5宮崎和牛西冷；

原價370元，現售1元的麗豐國際（香港）保健品Essential Oil；

原價109元，現售1元的Just kidding FOOD ART 增高寶；

原價120元，現售1元的Fujifilm Hong Kong Limited Hydro Ag+銀離子酒精消毒抗菌濕紙巾100張專用瓶+補充裝等等。

活動聯同本地直播購物平台LOOPLIVE，建造仿如網紅街的「LOOPLIVE Deluxe主題館」，並邀請多位KOL於主題館內進行直播。場館內亦設有香港6大旅遊著名主題景點，包括旺角女人街、沙田馬場、太子花園街、黃大仙廟、銅鑼灣鵝頸橋打小人及大澳，屬場內的打卡點。

位於場館另一邊的台灣主題館，設有台北101、十分車站、十分天登、北投温泉區、饒河觀光夜市、西門町、台灣遊戲區，讓市民仿如走進台灣觀光打卡、行夜市購買台灣手信特產，並可以大玩多款有獎遊戲。

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場館設於亞洲國際博覽館2號展館，由青衣站乘搭機場快線可達，即日來回車費為47元。標準門券原價20元，公眾入場即能獲免費派發，但只可以進入展區A（GO聖誕購物n美食嘉年華）。此外亦設有展區A（GO聖誕購物n美食嘉年華）連展區B（GO旅行玩樂嘉年華・台灣）的兩款套票，單人票為40元（原價50元），首5,000名送台灣紀念登機証及台灣遊戲贈券1張；4人家庭套票則為100元（原價200元），首1,000名送台灣紀念登機証及台灣遊戲贈券4張。

今次活動主辦機構「香港工商協進聯盟」的創會主席張維樂指出，近年全球市場遇到的打擊使未來經濟發展迎來重大挑戰，但同時充滿機遇，盼能透過是次嘉年華，率先用實際行動協助香港創業及創新營運的參展商，建立平台支持本地品牌企業，以肯定港企付出的努力，希望進一步提升香港品牌的國際認受性及商譽，開拓市場。他亦表示，榮幸「香港GO嘉年華」成為亞洲國際博覽館歷來規模最大的B2C展覽，未來香港工商協進聯盟更規劃將「香港GO嘉年華」發展至大灣區，促進本港企業於大灣區擴展其業務。

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責任編輯：嚴浩文

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