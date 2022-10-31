【FinTech Week】騰訊：冀跨境理財通開放予更多不同種類金融機構包括網上理財平台參與

騰訊 （00700） 副總裁林海峰出席金融科技周活動時表示，期望跨境理財通能開放予更多不同種類的金融機構參與，例如基金分銷商、經紀公司，或網上理財平台。微信支付（WeChat Pay）方面，他希望香港的WeChat Pay能與內地的支付網絡更無縫，香港的移動支付用戶可使用內地平台的服務，而且若香港用戶可以通過支付網絡以無縫方式與內地親朋做小額轉帳就更好。倘若在互操作性方面減少障礙，進一步加強各種支付網絡的互操作性，相信會對本地用戶而言是有很大的好處。

同場的香港花旗銀行總經理江碧彤表示，在如何為客戶服務和如何更有效運行業務方面，數據扮演非常重要角色。以KYC數據庫為例，若能有一毎共同集中的客戶KYC數據庫，對客戶體驗會更好，銀行也可以使銷售過程更有效。她又認為政府可考慮建立與欺詐相關的數據庫，就可讓社會各界携手合作，共同打擊網絡罪行。

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記者：胡學能