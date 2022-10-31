【元宇宙】政府公佈虛擬資產發展政策宣言 預計將推行綠色債券代幣化

政府於本日發表有關香港虛擬資產發展的政策宣言，宣言當中指因應香港的虛擬資產行業和生態圈發展蓬勃，港府將加強監管及就零售投資者可買賣虛擬資產的適當程度，展開公眾諮詢，預計未來將推出多個試驗計劃，以測試虛擬資產帶來的技術效益。

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政府表示近期將針對訂立虛擬資產服務提供者發牌制度展開工作。在新制度下，虛擬資產交易所將與現時傳統金融機構一樣，須遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集和保護投資者方面的規定。此外，對於可否在香港引 入虛擬資產交易所買賣基金（ETF），政府指現階段抱持歡迎態度，而證監會亦快將就此發出通函。

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政府表示目前正準備箕監管機構研究推出下列試驗計劃三大試驗計劃，首先是為2022年香港金融科技周發行NFT，以作為與金融科技和Web3社羣互動的概念驗證項目，其次則為綠色債券代幣化，政府計劃將綠色債券發行代幣化，供機構投資者認購，最後則為數碼港元，利用數碼港元作為銜接法定貨幣與虛擬資產之間的“骨幹”和 支柱，為推動更多創新提供所需信心。

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記者：鄭日棱