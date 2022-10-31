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【比亞迪1211】新能源車續暢銷 比亞迪上季多賺3.5倍

股樓投資 20:07 2022/10/31

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比亞迪(01211)公布上季業績。截至9月止第三季度純利約57.1億元人民幣，同比升3.5倍，營業收入約1,171億元人民幣，升1.1倍。集團指，首三季純利約93.1億元人民幣，升2.8倍，營業收入約2,677億元人民幣，升84.3％，主要是新能源汽車業務增加所致。比亞迪全日逆市漲6%，收報175.7元。

【騰訊700】大股東暫停減持 騰訊全日反彈2%  詳情請看【下一頁

大和發表報告指，比亞迪第三季表現符合相關指引，鑑於強勁的新能源汽車銷量需求和公司盈利前景的改善，大幅上調2022至2024年每股盈利66至 94％，將其H股目標價由380元下調至328元，維持「買入」評級。該行同時上調比亞迪2022至2024年的新能源汽車銷量預測16至21％，隨著比亞迪9月的月銷量達到20萬輛，預期新能源汽車銷量將繼續錄得按月改善，料明年比亞迪的新能源汽車銷量將達到300萬輛，而2024年其增長將會正常化。

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

另外比亞迪旗下的比亞迪電子(00285)，截至今年9月底止九個月，錄得純利12.3億元人民幣，按年跌42.7％。惟業績仍勝市場預期。比亞迪電子全日炒上13%收報22.8元。

中遠海控近200億人幣收購 上港及廣州港股權  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

比亞迪股份（01211） 港股

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【香港經濟】第三季經濟預估收縮4.5%　遜市場預期

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