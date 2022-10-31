【新股IPO】交運燃氣1407今日起招股 一手入場費約3273元

山東天然氣營運商交運燃氣（新上市編號：01407）今日（31日）起至下周一（11月7日）招股，擬全球發售1.1億股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成，招股價介乎1.42至1.62元。每手2,000股，一手入場費3,272.65元；11月16日掛牌；獨家保薦人為興證國際。

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交運燃氣於山東省濰坊巿高密市運營，涉區內70%特許經營權；有效期自2009年8月18日起30年期，自以下各項產生收益：（i）銷售管道天然氣，主要透過其城市管道網絡向經營區域內的管道天然氣終端用戶銷售；（ii）在其壓縮天然氣及液化天然氣加氣站銷售壓縮天然氣及液化天然氣；（iii）提供建設及安裝服務；及（iv）銷售燃氣器具。2022年首4個月，收益1.58億元人民幣，按年增長16.4%；公司擁有人應佔溢利及全面收益總額1131.8萬元人民幣，倒退25.8%。

集資所得，其中約48.5%將用於上市後三年內通過在經營區域內建設約101公里的新中壓管道（涵蓋若干農村及偏遠工業地區）；約20.5%用於升級約43.4公里的城巿管道網絡；約6.9%用為經營區域內超過1.95萬個家庭將現有燃氣錶更換為金卡錶；約14.1%用於建設合共約18公里的管道天然氣終端用戶管道並將該等管道連接至公司的城市管道網絡以實踐清潔能源村莊項目；約10%將用作營運資金及其他一般公司用途。

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記者：張以正