【新股IPO】4新股招股、僅心泰醫療孖展超購0.8倍　一文看清新股認購表現（附表）

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【FinTech Week】盛寶金融：已開始評估哪些加密貨幣產品適合零售客戶 一文看清業界對香港虛擬資產發展政策宣言回應（不斷更新）
四隻新股正在招股，其中，只有周二（11月1日）截止招股的心臟病醫療機械提供商心泰醫療 （新上市編號：02291） 獲得孖展超購約0.8倍，錄1.3億元孖展。而內地營銷服務商多想雲 （新上市編號：01407） 、跨境電商子不語 （新上市編號：02420） ，及山東天然氣供應商交運燃氣 （新上市編號：06696） 均未獲足額認購。
|新股
|孖展認購額
|超額倍數
|申請截止日
|招股詳情
|交運燃氣 （01407）
|11萬
|未足額
|11月7日
|【按此】
|心泰醫療 （02291）
|1.27億
|0.8倍
|11月1日
|【按此】
|子不語 （02420）
|124萬
|未足額
|11月4日
|【按此】
|多想雲 （06696）
|1148萬
|未足額
|11月2日
|【按此】
截止周一（31日）下午約3時，多想雲孖展錄1148萬元，其中富途錄400萬元孖展；子不語及交運燃氣首日暫錄124萬及11萬孖展。
心泰醫療將於周二（1日）截至招股，料11月8日掛牌；多想雲將於周三（2日）截止招股，預計於下周三（9日）掛牌；子不語將於周五（4日）截止招股，預計於11月11日掛牌；交運燃氣將於11月7日截止招股，預計11月16日掛牌。
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記者：宋佩恩