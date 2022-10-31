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【新股IPO】4新股招股、僅心泰醫療孖展超購近1倍　一文看清新股認購表現（附表）

新股IPO 21:28 2022/10/31

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一文看清新股認購表現

四隻新股正在招股，其中，只有周二（11月1日）截止招股的心臟病醫療機械提供商心泰醫療 （新上市編號：02291） 獲得孖展超購約0.97倍，錄1.39億元孖展。而內地營銷服務商多想雲 （新上市編號：06696） 、跨境電商子不語 （新上市編號：02420） ，及山東天然氣供應商交運燃氣 （新上市編號：01407） 均未獲足額認購。

新股 孖展認購額 超額倍數 申請截止日 招股詳情
交運燃氣 （01407） 72萬 未足額 11月7日 【按此】
心泰醫療 （02291） 1.39億 0.97倍 11月1日 【按此】
子不語    （02420） 210萬 未足額 11月4日 【按此】
多想雲    （06696） 1215萬 未足額 11月2日 【按此】

截止周一（31日）下午約3時，多想雲孖展錄1215萬元，其中富途錄500萬元孖展；子不語及交運燃氣首日暫錄210萬及72萬孖展。

心泰醫療將於周二（1日）截至招股，料11月8日掛牌；多想雲將於周三（2日）截止招股，預計於下周三（9日）掛牌；子不語將於周五（4日）截止招股，預計於11月11日掛牌；交運燃氣將於11月7日截止招股，預計11月16日掛牌。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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記者：宋佩恩

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港股 多想雲（06696） 子不語（02420） 交運燃氣（01407） 孖展 IPO

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