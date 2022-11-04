【新股IPO】交運燃氣1407獲足額認購、子不語提前半日截國際配售　一文看清新股認購表現（附表）

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【HSBC滙豐】平保：滙豐有必要進行裁員及將更多資源調撥至亞洲 才能落實「重返亞洲」戰略
四隻新股於本周招股，其中，只有已截止招股的心臟病醫療機械提供商心泰醫療 （新上市編號：02291） 獲得孖展超購約1倍，錄1.41億元。山東天然氣供應商交運燃氣 （新上市編號：01407） 僅獲輕微超額認購0.1倍，跨境電商子不語 （新上市編號：02420） 及而內地營銷服務商多想雲 （新上市編號：06696） 未獲足額認購。
|新股
|孖展認購額
|超額倍數
|申請截止日
|招股詳情
|交運燃氣 （01407）
|1954萬
|0.1倍
|11月7日
|【按此】
|心泰醫療 （02291）
|1.41億
|1倍
|11月1日
|【按此】
|子不語 （02420）
|1535萬
|未足額
|11月4日
|【按此】
|多想雲 （06696）
|3384萬
|未足額
|11月2日
|【按此】
截至周五（4日）下午約12時，交運燃氣孖展錄1954萬元，其中富途借出1500萬元，較周四（3日）認購額急增約1300萬元。公司將於下周一（7日）截止認購，預計11月16日掛牌。
至於子不語共錄孖展2214萬元，其中富途借出700萬元，據知情人士透露，國際配售部分已提前半日於周五（4日）12時截止。多想雲孖展共錄3384萬元，其中富途錄1900萬元孖展。
心泰醫療多想雲已於周二（1日）及周三（2日）截止招股，料11月8日及11月9日掛牌；子不語於周五（4日）截止招股，預計於11月11日掛牌。
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記者：宋佩恩