【新股IPO】交運燃氣1407獲足額認購　一文看清新股認購表現（附表）

▲ 一文看清新股認購表現

四隻新股於本周招股，其中，只有已截止招股的心臟病醫療機械提供商心泰醫療 （新上市編號：02291） 獲得孖展超購約1倍，錄1.41億元。山東天然氣供應商交運燃氣 （新上市編號：01407） 僅獲輕微超額認購0.1倍，跨境電商子不語 （新上市編號：02420） 及而內地營銷服務商多想雲 （新上市編號：06696） 未獲足額認購。

新股 孖展認購額 超額倍數 申請截止日 招股詳情 交運燃氣 （01407） 1954萬 0.1倍 11月7日 【按此】 心泰醫療 （02291） 1.41億 1倍 11月1日 【按此】 子不語 （02420） 1535萬 未足額 11月4日 【按此】 多想雲 （06696） 3384萬 未足額 11月2日 【按此】

截至周五（4日）下午約12時，交運燃氣孖展錄1954萬元，其中富途借出1500萬元，較周四（3日）認購額急增約1300萬元，子不語共錄孖展2214萬元，其中富途借出700萬元。

多想雲截止周三（2日）孖展共錄3384萬元，其中富途錄1900萬元孖展。

心泰醫療及多想雲已於周二（1日）及周三（2日）截止招股，料11月8日及11月9日掛牌；子不語將於周五（4日）截止招股，預計於11月11日掛牌；交運燃氣將於11月7日截止招股，預計11月16日掛牌。

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記者：宋佩恩