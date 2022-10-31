【防疫措施】安心出行推3.5.0更新版本 新增同行人士自動檢測「紅黃碼」功能

政府資訊科技總監辦公室於今天（31日）宣佈推出安心出行流動應用程式最新3.5.0版本，新版本將增加為同行人士的疫苗通行證加入自動檢測紅、黃碼功能，以及簡化自我申報流程。市民可到各大流動應用程式平台更新。

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最新版本下，用戶在程式儲存同行人士的疫苗通行證後，程式會經網絡連線自動檢查並將確診或從海外地區或台灣抵港同行人士的疫苗通行證，分別轉為紅碼或黃碼，以識別有較高2019冠狀病毒病傳染風險的人士。此外，最新版本亦增加了按鈕方便用戶申報快速測試陰性結果。確診用戶如符合提早完成隔離的規定，即已接種至少兩劑新冠疫苗，並在第六天和第七天或其後連續兩天均在快速測試獲陰性結果，最早可於第七天在程式內選擇「快速抗原測試陰性結果或康復出院聲明」按鈕，直接一鍵申報，紅碼會隨即回復為藍碼。

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如用戶曾確診並將康復紀錄二維碼設定為疫苗通行證，最新版本程式會在康復紀錄過期或失效後提醒用戶更新疫苗接種紀錄，以符合疫苗通行證的接種要求。市民可直接到App Store、Google Play或華為AppGallery平台更新程式。更新程式不會影響已儲存在用戶手機程式內的出行紀錄。

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記者：鄭日棱