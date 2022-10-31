【FinTech Week】盛寶金融：正評估哪加密貨幣產品適合零售客戶　一文看清業界對香港虛擬資產發展政策宣言回應（不斷更新）

▲ 【FinTech Week】一文看清市場對虛擬資產發展政策宣言回應（不斷更新）

香港金融科技周（FinTech Week）10月31日至11月4日舉行，財庫局發布有關香港虛擬資產發展的政策宣言，將就零售投資者投資虛擬資產範圍展開公眾諮詢，並歡迎引入虛擬資產交易所買賣基金（ETF）。本報歸納市場和業界對其政策的不同回應和看法，以方便讀者閱讀。

畢馬威：料受虛擬資產服務提供者及投資者歡迎

畢馬威中國金融業風險管理主管合夥人張健時（Tom Jenkins） 指出，香港現行對虛擬資產監管框架的主要特徵是 「只向專業投資者提供服務」，今天港府公佈就零售投資者透過證監會持牌交易平台獲取虛擬資產而展開諮詢，以及引入證監會認可的虛擬資產期貨基金，皆是提高香港作為虛擬資產中心的商業機會的重要舉措。是次發展將受到虛擬資產服務提供者及投資者歡迎，前者可接觸更廣泛的客戶群，而投資者也將在香港獲得監管完善的虛擬資產產品與服務。

OneInfinity：市場參與者有望從小眾拓至機構及普通公眾

保險公司OneDegree旗下虛擬資產保險品牌OneInfinity表示，歡迎香港政府推出清晰的監管制度，並對業界發展給予大力支持，OneInfinity將持續投資，推動保險科技創新發展。

OneInfinity首席營運總監譚馨蕾表示，隨不同司法管轄區完善法律及監管制度，虛擬資產市場更為成熟，並將受益於可信度提升而實現系統性增長，市場參與者有望從小眾區塊鏈參與者拓至機構參與者及普通公眾。

她表示，保險是虛擬資產生態系統中的關鍵組成部分，透過提供風險轉移選項來支持行業的可持續發展然而，包括香港在內的全球虛擬資產監管框架中，現時保險亦是一個缺失的重要部分。

盛寶金融：已開始評估哪些加密貨幣產品適合零售客戶

盛寶金融香港首席執行官 Richard Douglas對其政策表示興奮，因集團一直在收到散戶客戶關於集團是否會提供加密貨幣產品的詢問，可以看到需求是存在的。這一政策的推進將確保零售投資者有一個安全和受監管的機制，防止他們不得不尋求離岸解決方案。

在香港，集團向專業投資者提供加密貨幣產品，並正在進行風險評估以確定集團的哪些產品是適合零售投資者的。加密貨幣以其極端的價格波動而聞名，零售投資者必須在投資前瞭解相關風險。他亦認為，向零售投資者開放虛擬資產如加密貨幣將有助於香港恢復金融中心地位並吸引人才。

BC集團：促進港數字資產生態系統

BC集團 （00863） 執行董事兼法規事務部主管Gary Tiu認為今日財庫局和證監會就允許香港零售市場進行數字資產交易、證券型代幣和數字資產掛鉤的買賣基金（ETFs）發表的意見，對於香港的數字資產生態系統來說具有極大的促進作用。OSL憑藉其可擴充的「軟件即服務 （SAAS）」及與持牌經紀商、銀行及中介機構的互聯互通，有充足的實力為香港龐大的零售市場提供服務。

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編輯：姚卓然