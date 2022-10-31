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【FinTech Week】盛寶金融：已開始評估哪些加密貨幣產品適合零售客戶　一文看清業界對香港虛擬資產發展政策宣言回應（不斷更新）

Hot Talk 16:09 2022/10/31

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【FinTech Week】一文看清市場對虛擬資產發展政策宣言回應（不斷更新）

香港金融科技周（FinTech Week）10月31日至11月4日舉行，財庫局發布有關香港虛擬資產發展的政策宣言，將就零售投資者投資虛擬資產範圍展開公眾諮詢，並歡迎引入虛擬資產交易所買賣基金（ETF）。本報歸納市場和業界對其政策的不同回應和看法，以方便讀者閱讀。

盛寶金融：已開始評估哪些加密貨幣產品適合零售客戶

盛寶金融香港首席執行官 Richard Douglas對其政策表示興奮，因集團一直在收到散戶客戶關於集團是否會提供加密貨幣產品的詢問，可以看到需求是存在的。這一政策的推進將確保零售投資者有一個安全和受監管的機制，防止他們不得不尋求離岸解決方案。

在香港，集團向專業投資者提供加密貨幣產品，並正在進行風險評估以確定集團的哪些產品是適合零售投資者的。加密貨幣以其極端的價格波動而聞名，零售投資者必須在投資前瞭解相關風險。他亦認為，向零售投資者開放虛擬資產如加密貨幣將有助於香港恢復金融中心地位並吸引人才。

BC集團：促進港數字資產生態系統

BC集團 （00863） 執行董事兼法規事務部主管Gary Tiu認為今日財庫局和證監會就允許香港零售市場進行數字資產交易、證券型代幣和數字資產掛鉤的買賣基金（ETFs）發表的意見，對於香港的數字資產生態系統來說具有極大的促進作用。OSL憑藉其可擴充的「軟件即服務 （SAAS）」及與持牌經紀商、銀行及中介機構的互聯互通，有充足的實力為香港龐大的零售市場提供服務。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

相關文章：

【FinTech Week】政府將就零售投資者買賣虛擬資產範圍展開公眾諮詢　另對引入相關ETF持歡迎態度

【FinTech Week】余偉文： 目標年內推首批代幣化綠色債券　香港有潛力發展虛擬資產生態圈

【FinTech Week】證監會梁鳳儀：三方面研究放寬散戶參與虛擬資產交易　基金公司可申推比特幣ETF

編輯：姚卓然

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