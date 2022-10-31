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【港元定存】港元1年定存息最高5.1厘 存百萬賺息5.1萬

16:03 2022/10/31

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滙豐在10月份罕有4度加港元定存息

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10月踏入最後1日，今天（10月31日）暫有6間大小銀行加港元定期存款息，包括滙豐（HSBC）及渣打香港 （02888） 全面加息，富邦再「瘋狂搶錢」，把短中長息齊勁加0.5厘，當中1年期息率加至5.1厘的破頂息，星展則上調半年及1年年息至齊報4.2厘；交銀香港大加半年0.15厘至4.55厘；而港交所 （00388） 、工銀亞洲及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），則提高3個月年息0.53厘至3.58厘，為虚銀同期中最高。

市場靜待超級星期四（11月3日），緊盯聯儲局是否如市場預期加息0.75厘，以及屆時本港會否上調最優惠利率（P）0.25厘，較9月23日加0.125厘多。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，料今年第四季港元3個月拆息或見4.33厘，明年第一季或見4.6厘。此外，對港滙3個月預測為7.85，6至12個月為7.84。

此外，這是滙豐5個月內第13度加港元定存息，繼5月24日以來頻出擊；單以10月來看，迄今已第4度加息。

比併發鈔行的港元定存息，中銀香港 （02388） 於上周三（26日）勁加1年期0.6厘，新息率突破4厘關，追貼渣打香港，渣打今天加門檻1萬元新錢的年息0.2厘，新息率至4厘，但須全新資金等附帶條件，但須全新資金等附帶條件。同樣，中銀只須1萬元也享4厘。兩行的息率跑贏滙豐，滙豐剛提高0.3厘至3.7厘。

富邦港元存息高見5.1厘  部分存期更高於美元定存【下一頁

半年期年息方面，中銀上周大升0.7厘至3.8厘，險勝渣打的3.6厘，滙豐今天調升0.3厘至3.4厘。

3個月期年息，中銀大幅上周勁升1厘，新息率至3.6厘，仍遙遙領先滙豐的2.9厘，滙豐今天已加0.4厘，渣打今天也大加此短存1.1厘至2.5厘，但只供中小企客戶。同時渣打也全面上調中小企客戶的短中長息。

計及中小行的港元定存高息榜在內，7天短存年息仍以集友及恒生 （00011） 齊享6厘膺高息王；1個月年息是滙豐的5厘居首；兩年年息以匯立的4.18厘稱王；3個月年息續以東亞的8.8厘奪冠，至少存1000元，但最多只限1萬元，合資格新客期內賺盡僅220元利息，這迎新獎賞於8月29日在BEA App推出；半年期年息以富邦今天大加0.5厘至4.9厘佔優；1年期最高息率是富邦的5.1厘，取代華僑永亨的5厘而獨霸榜首，以富邦的入場費為100萬元，1年穩袋5.1萬元利息。

順帶一提，滙豐今天也全面加美元定存息0.3厘，3個月年息現報3.1厘、半年年息為3.6厘，以及1年為3.7厘。港元拆息全線上升，隔夜息突破3厘，1個月已14連升至3.17厘，1年期報5.26厘，高過P息5.125厘，分析指是1997年金融風暴以來罕現。

港息後向繫於美息，全球聚焦儲局會否放鴿。華僑銀行經濟師謝棟銘認為，市場憧憬央行開始由鷹轉鴿似乎太樂觀，央行政策轉向，可能只是逐漸放緩加息幅度。上周三（26日）加拿大央行只加50個基點，低於預期的75個基點；自從今年3月以來，加央行已累加350個基點，目前的基準政策利率也是10大發達國家中最高的。而加央行行長放風加息接近尾聲，但還沒結束，加國也是澳洲之後第二個減慢加息的主要央行。

拉加德：未來將繼續加息　12月決定量化緊縮關鍵原則【下一頁

謝棟銘又說，上周四（27日）歐洲央行如期加息75個基點，在貨幣政策申明中取消了未來幾個月繼續加息的提法。不過，行長拉加德在隨後的發布會上，依然提到會在未來幾個會議加息，但放風很大部份的加息已經完成，暗示加息可能進入後半程。此言一出，市場對明年歐洲利率高點由原先的3厘回落至2.6厘。

華僑永亨經濟師姜靜表示，全球央行進入政策調校給予市場希望，即利率見頂或許不遠。期貨市場對12月聯儲局加息預期也從原先的75個基點，下調至50個基點，美國10年期國債收益率回落至4厘以下，令美元從高位回落。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

加息 英倫銀行 美國聯儲局 富融銀行 虛擬銀行 交銀香港 富邦銀行 星展銀行 渣打集團（02888） 中銀香港（02388）

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