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【騰訊700】大股東暫停減持 騰訊全日反彈2%

股樓投資 18:05 2022/10/31

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騰訊(00700)近月受累遭南非大股東Naspers透過旗下科網旗艦Prosus減持，股價跌至近年新低。然而某內地財經平台指出，Prosus截至27日(上周四)在騰訊的持股續為26.9億股，和港交所在9月9日披露其騰訊的持股量一致，意味 Prosus由9月至今或已暫停減持騰訊。騰訊全日反彈2.3%，收報205.6元。

中遠海控近200億人幣收購 上港及廣州港股權  詳情請看【下一頁

另外天眼查App顯示，騰訊科技（深圳）有限公司申請的「合成嘴型人臉的識別方法、模型獲取方法、裝置和設備」專利公布。專利摘要顯示，該方法包括：對樣本圖像進行人臉特徵點檢測得到第一人臉特徵數據；將人臉數據和待合成的音頻特徵數據輸入預訓練的語音轉嘴型合成模型，根據該模型輸出確定第二人臉特徵數據；根據第一、二人臉特徵數據訓練分類模型，得到合成嘴型人臉識別模型；將待識別圖像輸入至識別模型，確定是否為合成嘴型人臉圖像。本專利能有效識別出圖像或視頻中的合成嘴型人臉，降低由於合成嘴型人臉所引起的造謠、詐騙等行為的發生概率。

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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