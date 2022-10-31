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【贛鋒業績】 第三季純利大升6倍 擬建新鋰礦採選及鋰鹽項目 贛鋒鋰業逆市靠穩

股樓投資 15:48 2022/10/31

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贛鋒鋰業（01772）公布第三季業績，淨利潤按年大增6.1倍，帶動股價逆市造好，一度高見54.8元，最多升4.4%，最新報53.1元，升1.1%，成交額2.3億元。

【大行報告】 大摩料滙豐股價未來15日跑贏行業 目標睇呢個價! 潛在升幅達45%【見下頁

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期內，公司實現營業收入131.7億元（人民幣，下同），同比增長3.4倍；錄得歸屬股東淨利潤75.4億元，增長6.1倍%；扣除非經常性損益後，淨利潤升8.9倍至58.5億元。每股收益3.75元，按年升逾4倍。純利大增，集團解釋，主要因為產品銷量及價格齊升所致。

累計今年首三季，純利147.8億元，按年增長近5倍；營業收入276.1億元，按年增長2.9倍；扣除非經常性損益之純利約139億元，升8.7倍。每股盈利7.35元。期內，投資收益28.5億元，按年飈升1503倍。

集團表示，計劃在江西省上饒市橫峯縣投資建設年產600萬噸鋰礦採選綜合利用項目，及年產5萬噸電池級鋰鹽項目，並與橫峰縣人民政府簽署投資協議。

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記者：郭秀慧

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港股 贛鋒鋰業（01772） 純利 每股盈利

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