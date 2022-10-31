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【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元

理財智慧 16:00 2022/10/31

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未換身份證人士須留意了，入境處今表示「全港市民換領身份證計劃」已經進入最後階段，所有舊款智能身份證（即簽發日期為2003年6月23日至2018年11月24日的身份證）的合資格持有人均已獲邀換證。

入境處今日（31日）提醒已錯過指明換證期限而仍未換領新智能身份證的人士，應盡快帶同身份證親身前往任何一間換證中心辦理換證手續。

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1996至2000年出生並持有舊款智能身份證的人士，換證限期為2022年10月7日至12月10日，期間，需親身前往換證中心辦理換領新智能身份證手續。若以上組別人士未有於限期前換證，屬逾期未換身份證，一經定罪，可被判罰款5,000元！

入境處亦表示，各換證中心的最後換證申請日期為2023年2月11日。在此日期後，換證中心將不再接受換證申請，而換證中心的領證服務則會維持至2023年3月3日。各換證中心的服務時間為星期一至六上午8時至晚上10時（公眾假期除外）。

【港股風暴】港股午後跌幅擴大  恒指曾跌逾1000點  創13年來新低【見下頁

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換證計劃的對象是全港市民，不論是永久性居民或獲准在本港就業、投資、居留或就讀的非永久性居民，均須在指明期限內前往換證中心辦理換證手續。然而，合資格的香港市民如因不在香港而未能在指明換證期限內換領新身份證，無須急於換證計劃完結前趕回香港換證，市民可在返港後30天內補辦換證手續。

有關換證計劃的詳細資料，市民可瀏覽www.smartid.gov.hk或致電入境處查詢熱線2824 6111。

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撰文 : 陳楚琨

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