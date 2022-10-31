【職場調查】Z世代對工作訴求： 工作靈活性+薪金+工作與生活平衡一併都要 不願意在公司價值觀上妥協

新世代對工作的要求有別於以往世代，靈活性辦公室中心Regus 委託進行一項針對英國 1,000 多名 Z 世代（即1997年至2012年間出生）員工的調查，以了解未來勞動力的工作習慣和期望。調查發現，Z世代員工期望企業提供工作和生活之間的良好平衡、就近的辦公室和有趣的工作，但他們不願意在薪金和公司價值觀上妥協。

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往日年輕員工們會每天進城工作，務求為老闆留下好印象，但這些日子已一去不返了。 研究顯示，85% 的Z世代員工希望在鄰近居所的辦公室工作，這意味長途通勤時代即將完結。



此外，超過一半 (51%) 的受訪員工希望能夠在家工作，而只有四分之一人 (25%) 認為設於市中心的大型辦公室很重要，超過三分之一人 (38%) 希望擁有彈性上班時間。而有 43% 的受訪員工指，如果工作不能讓他們平衡工作和生活，他們就會辭職。

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新冠疫情所帶來的限制影響了固有的社交和工作習慣。當中，年輕一代是最受影響的群體之一。明顯地，他們不願回到疫情前的工作模式。 IWG早前在美國進行的調查也顯示相同情況——如果僱主停止混合工作模式並要求員工每天往返辦公室，出生於千禧年代的員工很可能會另覓工作 (53%) ，而僅有 33% 出生於嬰兒潮的員工有同樣想法。

環顧香港，普華永道發表的 《2022希望與恐懼調查報告》也發現，對於僱主提供遙距工作和混合工作模式的需求日益增長— 89% 橫跨各個年代的香港員工偏好揉合遙距工作和混合工作模式的安排。

雖然靈活性對於 Z 世代員工來說非常關鍵，但他們並不願意為此犧牲薪金或事業發展。 薪酬是決定接受新職位的最大因素（73%），其次是晉昇機會（54%）。工資不足是辭職的主要原因（53%），而缺乏晉昇機會也躋身三甲（41%）。

研究還指出，年輕員工不願意僅僅為了獲取薪酬而屈就於無聊的工作。46% 受訪者表示，有趣的工作內容對於他們留任十分關鍵，重要性僅次於薪酬和晉昇機會。 同樣數目的受訪者表示，如果工作不能令他們有滿足感，他們會選擇辭職。

為一家重視價值和道德責任的企業工作也是一個不可或缺的因素。 61% 的受訪者表示領導力和方向很緊要。近三分之一 (30%) 受訪者表示，如果他們覺得僱主與他們自己的價值觀之間存在嚴重分歧，他們依然會選擇辭職。

當中，僱主能否履行環境和社會責任格外重要，55% 的 Z 世代員工表示僱主應認真看待他們，而幾乎一半 (48%) 拒絕受僱於沒有明確環境和社會目標的公司。 一半 (50%) 受訪者表示，如果僱主違反了社會或環境目標，他們將會離職。

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Z 世代員工一致認為未來幾年的工作模式將迎來重大改變，55% 的受訪者預料四天工作週將成為新常態。同時，超過三分之二人 (69%) 認為辦公環境中的人工智能和自動化將更為普及，卻只有三分之一 (35%) 覺得他們的工作會受其影響。

穿西裝上班的日子似乎也變得屈指可數了。取而代之，有 57% 的受訪者指他們的僱主接受僱員穿著牛仔褲。受訪者之中，只有十分之一 (10%) 覺得自己的衣著應與同事相仿，而只有四分之一 (25%) 表示他們會透過穿著打扮去讓人留下深刻印象。相反，55% 的受訪者指穿著舒適是首要考慮，女性受訪者更有 65% 表示認同。

隨著 Z 世代員工正尋求薪金吸引並且具靈活性的工作，混合工作模式將有助僱主吸引最優秀的人才。Global Workplace Analytics 的一項研究發現，混合工作模式和租用靈活辦公空間可助企業就每位僱員的支出減少高達 11,000 美元，從而顯著降低營運成本，亦提供 Z 世代員工要求的靈活性。

持續增長的需求，反映了Z 世代員工對本地靈活工作空間的偏好。 IWG 今年計劃在全球開設 1,000 個靈活辦公空間。 大部分 IWG 新設的辦公空間都位於本地社區之中，提供離家不遠的工作空間，從而縮短乘搭交通工具的時間，使員工能夠平衡工作和生活，並有更多時間與朋友和家人見面。

IWG和 Regus 創辦人及行政總裁 Mark Dixon 表示：「Z 世代是未來的勞動力和經濟支柱，而這項研究則展示了他們已開始對何為『工作』賦予新的定義。」他又指：「年輕員工忍受漫長耗時通勤的日子已不復再了。但這並不代表在家工作的時代即將來臨—數據表明 Z 世代重視在辦公室學習和協作的時光—但僱主應考慮提供鄰近僱員居所的工作地點，以吸引頂尖人才。」他續稱，疫情加速了混合工作模式的趨勢，隨著 Z 世代將成為下一代的商業領袖，混合工作模式只會更為盛行。

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責任編輯：陳詠妍