【Twitter收購案】通用汽車宣布　停止在Twitter投放廣告

▲ Tesla競爭對手通用汽車（General Motors）將暫時停止在Twitter上的付費廣告。

Tesla創辦人兼行政總裁Elon Musk日前正式收購Twitter，Tesla競爭對手通用汽車（General Motors）隨即宣布，將撤除在Twitter的付費廣告，但就強調仍會繼續使用該平台，與客戶互動。

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通用汽車向外媒《CNBC》透露，為了評估Twitter的新方向，將暫時停止在Twitter上的付費廣告，不會支付廣告費用。但該企又強調，目前並沒有完全放棄Twitter，將繼續在平台上與客戶進行互動。至於Tesla另一競爭對手福特汽車（Ford）的發言人則表示，過往及目前都沒有在Twitter投放廣告。

事實上，Elon Musk在收購Twitter前夕，曾試圖向廣告商保證，Twitter不會變成一個讓人討厭到不想登廣告的地方。

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責任編輯：曾曉汶

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