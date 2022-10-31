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中遠海控近200億人幣收購 上港及廣州港股權

股樓投資 16:59 2022/10/31

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航運股中遠海控(01919) 宣布，收購控股股東中遠海運集團持有的上港股份（滬：600018）約34.7億股（佔總股本約14.9％），代價約189.4億元人民幣即約208.3億元；另同時收購廣州港（滬：601228）約2.4億股（約佔總股本3.2％），代價約7.7億元人民幣即約8.5億元，總代價約196億元人民幣。中遠海控全日收報8.47元，跌3.6%。

【贛鋒業績】 第三季純利大升6倍 擬建新鋰礦採選及鋰鹽項目 贛鋒鋰業逆市靠穩  詳情請看【下一頁

中遠海控表示，收購上港股份及廣州港股份，直接入股兩大港口企業集團，有利於公司實現港口產業資源匯聚並優化業務布局，提高運營及收益質量，有效平抑周期性風險，增強全鏈條服務核心競爭力。上港集團是中國港口行業龍頭企業，其母港集裝箱吞吐量連續多年位居世界第一，而廣州港亦屬於華南地區優質港口，兼具內外貿綜合優勢。

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撰文 : 李尚毅

中遠海控（01919） 港股

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