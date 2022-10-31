中遠海控近200億人幣收購 上港及廣州港股權

航運股中遠海控(01919) 宣布，收購控股股東中遠海運集團持有的上港股份（滬：600018）約34.7億股（佔總股本約14.9％），代價約189.4億元人民幣即約208.3億元；另同時收購廣州港（滬：601228）約2.4億股（約佔總股本3.2％），代價約7.7億元人民幣即約8.5億元，總代價約196億元人民幣。中遠海控全日收報8.47元，跌3.6%。

【贛鋒業績】 第三季純利大升6倍 擬建新鋰礦採選及鋰鹽項目 贛鋒鋰業逆市靠穩 詳情請看【下一頁】

中遠海控表示，收購上港股份及廣州港股份，直接入股兩大港口企業集團，有利於公司實現港口產業資源匯聚並優化業務布局，提高運營及收益質量，有效平抑周期性風險，增強全鏈條服務核心競爭力。上港集團是中國港口行業龍頭企業，其母港集裝箱吞吐量連續多年位居世界第一，而廣州港亦屬於華南地區優質港口，兼具內外貿綜合優勢。

【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

【內房危機】 創始人吳亞軍突辭任主席 龍湖股價一度暴瀉45% 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機