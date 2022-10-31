【天貓雙11】雙11優惠力度勝往年 淘寶香港站預售錄高雙位數增長

第14屆天貓雙11全球狂歡季將於周一（31日）開始第一波銷售期。阿里巴巴（09988）旗下淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，本年的雙11提供的優惠比往年力度更大且「不惜工本」，並透露淘寶天貓中國香港站（淘寶香港站）在早前開始的預售截至10月30日，已在預售金額及單量上錄得高雙位數增長。





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在消費趨勢上，陳子堅指家居傢具、服飾和3C電子產品屬香港增長最快的消費類目，就增長他認為消費者已更熟悉雙11的運作。他亦特別指大型傢具的需求有所上升，並為此提供更多服務如送裝，近月亦推出「香港傢俬頻道」，為香港消費者提供更多傢具客制化及個人化服務。他亦認為消費者對新購物模式的需求增加，並透露消費者客單價正提升，屬信心上升的指標。





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隨著本港防疫政策正逐步放寬，加上正值雙11以及在更多優惠等因素下，他相信港人整體消費意欲將有增無減。就物流會否在雙11期間較緊張，他指已就此加長雙11的時間，亦加大了運入容量，期間拉單亦會更集中，望不影響物流時效，又認為內地商家已習慣應對封控，對該方面擔心較少。

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撰文：鄭昊彤