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【業績｜公用股】粵海投資大挫17%　首九個月收入跌近兩成

股市 15:33 2022/10/31

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【業績｜公用股】粵海投資首九個月收入跌近兩成

粵海投資 （00270） 公布，首九個月收入跌19.7%至177.8億元，收入的減少主要來自本期間物業投資及發展業務的收入減少，而溢利按年跌0.6%至47億元。

粵海投資大插17%，報5.06元，創7年低。

期內，公司稅前利潤跌12.6%至70.7億元。其中水資源 業務稅前利潤仍維持穩定增長，抵銷了物業投資及發展業務減少的影響。投資物業公允值調整產生的淨收益為12.11億元，去年為6.49億元。

期間內，對香港、深圳及東莞的總供水量為17.07億噸，按年減少10.7%，收入51.77億元，較去年同期減少2.6%。

期間，對港供水收入增加1.1%至40.41億港元，對深圳及東莞地區的供水收入減少13.8%至11.36億元。於本期間，東深供水項目的稅前利潤（不包括匯兌差異淨額及淨財務費用）為34.13億元，較去年同期減少2.7%。

物業投資發展方面，粤海置地於本期間的收入減少 81.6%至9.9億元，當中銷售物業的收入為9.7億元，稅前利潤為498.5萬元，按年跌99.7%。

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編輯：姚卓然

內地物業 港股 粵海投資（00270）

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