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【南韓人踩人】美國男大學生罹難 父意外前短訊叮囑安全

環球社會熱點 16:01 2022/10/31

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南韓梨泰院上周六（29日）的人踩人事件，一共造成26名外國人罹難。其中一名遇難者布萊西為前往南韓留學的美國男大學生，生前最後一次與家人短訊期間，父親曾叮囑布萊西要注意安全，可惜最後事與願違。

【南韓人踩人】日本女模富川芽生罹難 市議員父趕赴首爾認屍 【下一頁】

美媒報道，布萊西（Steven Blesi）來自佐治亞州，為美國肯尼索州立大學（Kennesaw State University）的三年級學生。

    點擊圖片放大
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他一直憧憬到東方國家留學，更希望在畢業後到東亞地區從事國際業務。但他因新冠疫情下國際旅行受阻而推遲計劃，直至8月飛往南韓的漢陽大學留學兩個月。

布萊西近期結束期中考試，事發當日與朋友外出慶祝。

布萊西的父親事後接受美媒訪問，透露他在意外發生前半小時曾特意發短訊叮囑兒子：

我知道你出去行，注意安全。

（I know you’re out and about. Be safe.）

駐韓美軍靠一招成功逃生 形容現場屍橫遍地 【下一頁】

不過布萊西父親透露，兒子其後一直未有回應其短訊。他得知意外後不斷嘗試聯絡兒子仍未果。布萊西父親更在Twitter發放兒子的照片，希望有在南韓的網民能提供兒子的下落。

布萊西父親其後接獲美國駐韓大使館的電話，才得知兒子遇難的噩耗。他形容兒子離世，對他而言有如被刺傷一億次，也像世界正在崩塌一樣，同時帶來麻木及毀滅性的感受。

布萊西父親形容兒子熱愛籃球和履行，充滿冒險精神和愛，兒子的死為自己帶來無法承受的損失。

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責任編輯：鄭錦玲

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