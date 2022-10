【南韓人踩人】美國男大學生罹難 父意外前短訊叮囑安全

南韓梨泰院上周六(29日)的人踩人事件,一共造成26名外國人罹難。其中一名遇難者布萊西為前往南韓留學的美國男大學生,生前最後一次與家人短訊期間,父親曾叮囑布萊西要注意安全,可惜最後事與願違。

美媒報道,布萊西(Steven Blesi)來自佐治亞州,為美國肯尼索州立大學(Kennesaw State University)的三年級學生。

他一直憧憬到東方國家留學,更希望在畢業後到東亞地區從事國際業務。但他因新冠疫情下國際旅行受阻而推遲計劃,直至8月飛往南韓的漢陽大學留學兩個月。

布萊西近期結束期中考試,事發當日與朋友外出慶祝。

布萊西的父親事後接受美媒訪問,透露他在意外發生前半小時曾特意發短訊叮囑兒子:

我知道你出去行,注意安全。

