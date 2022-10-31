【烏克蘭戰爭】世界糧食供應風險升溫　土耳其烏克蘭如常運糧

俄羅斯指控烏克蘭向克里米亞的黑海艦隊發動襲擊，宣佈無限期暫停參與黑海糧食出口協議。有駐新加坡的貿易商表示，憂慮出口至非洲及中東的數十萬噸小麥供應受阻，歐洲也可能面臨粟米短缺。貿易商認為，短時間內難以找到方法填補供應缺口。

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俄羅斯指控烏克蘭上周六（29日）向駐守在克里米亞半島塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的黑海艦隊， 發動大規模無人機攻擊，決定無限期暫停參與黑海糧食出口協議。烏克蘭基礎設施部周日（30日）證實有218艘船在黑海遭到封鎖。

兩名駐新加坡的穀物貿易商憂慮俄羅斯暫停糧食出口協議後，難以尋找從烏克蘭以外開出的替代船隻，原定運往非洲及中東的數十萬噸小麥供應將受影響。

貿易商續指，作為亞洲主要小麥供應國的澳洲，船期爆滿至明年2月，短期無法填補小麥供應缺口。

據悉，世界第二大小麥進口國印尼在過去數周購買20萬噸烏克蘭小麥，原定11月裝運。巴基斯坦亦透過招標購買38.5萬噸俄羅斯或烏克蘭小麥，俄方是次舉措勢影響小麥出口，更打撃烏克蘭對歐洲的粟米供應。

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市場憂慮俄羅斯會減少出口小麥，及裝載俄羅斯小麥的船隻從黑海運輸是否安全，帶動芝加哥小麥及粟米期貨價格分別升5%及2%。

土耳其、俄羅斯及烏克蘭加聯合國同意，在土耳其設立檢查及協調中心，讓3國官員檢查進出的船隻，確保無違反任何條約。自7月同意履行黑海糧食出口協議以來，有超過950萬噸粟米、小麥、大麥、油菜籽和大豆從黑海出口至全球。

雖然俄羅斯退出有關協議，聯合國、土耳其及烏克蘭如常履行協定，周一（31日）讓16艘船隻進出港口，及檢查40艘出境船隻。聯合國指已知會俄羅斯官員，強調所有參與協議的國家需遵照協議，確保商船能安全通過。

聯合國引述俄羅斯官員周日在糧食交易會議指，莫斯科將繼續與聯合國及土耳其就緊迫問題進行對話。

土耳其防長阿卡爾（Hulusi Akar）正與俄烏進行聯繫，促請各方避免任何挑釁。北約及歐盟亦敦促俄羅斯重新考慮決定。

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責任編輯：郭麗明