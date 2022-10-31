▲ 【澳門通關】金沙升近5% 內地明起恢復受理赴澳旅遊電子簽註

為進一步便利內地居民申辦赴澳門旅遊簽注，中國出入境管理局決定，自11月1日起啟用智能簽注設備受理內地居民赴澳門旅遊簽注申請。濠賭股普遍向上，金沙 （01928） 升5%，銀娛 （00027） 升2.3%。

另外，澳博 （00880） 、美高梅 （02282） 、永利 （01128） 、新濠 （00200） 升1.6%至4.2%。

目前澳門疫情形勢總體平穩，內地居民赴澳門旅遊需求增多。為進一步便利廣大人民群眾申辦赴澳門旅遊簽注，中國出入境管理局決定在全國公安機關出入境窗口啟用智能簽注設備，受理赴澳門旅遊簽注申請。 中國出入境管理局有關負責人表示，下一步，出入境管理局將因時因勢動態調整出入境管理政策措施，繼續研究推出促進經濟社會發展的出入境管理政策舉措。

澳門行政長官賀一誠感謝中央政府支持，並指中央支持恢復內地居民赴澳的智能簽註申請及「四省一市」旅行團訪澳政策等有關惠澳措施，正是澳門經濟復甦的重要動力。

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編輯：姚卓然