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陰謀論指佩洛西夫與男妓爭執遇襲　馬斯克轉發後刪文

環球社會熱點 15:13 2022/10/31

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美國眾議院議長佩洛西的丈夫保羅上周於寓所遇襲，42歲疑兇被控意圖謀殺、爆竊和虐待長者等罪名。有媒體發表陰謀論文章，聲稱保羅其實是同性戀，是與男妓爭執後遇襲。世界首富馬斯克亦有在其收購的社交平台Twitter轉發帖文，但未足一日就刪除。

佩洛西丈夫遇襲 疑兇被控意圖謀殺 【下一頁】

現年82歲的保羅（Paul Pelosi）上周五（28日）在三藩市的寓所遇襲，導致頭骨碎裂需接受手術，疑兇David DePape已被捕。

事後一個名為Santa Monica Observer的媒體，發表標題為「可怕的真相：保羅又喝醉了，周五早上與一名男妓發生爭執」（The Awful Truth: Paul Pelosi Was Drunk Again, And In a Dispute With a Male Prostitute Early Friday Morning）的文章。

文章暗示，保羅遇襲前到訪一間同性戀酒吧，而David DePape是他遇到的一個同性戀男妓，但未有提供任何證據證明。

前國務卿希拉莉（Hillary Clinton）將保羅遇襲，歸咎於共和黨的仇恨言論。馬斯克（Elon Musk）周日（30日）在Twitter回應希拉莉時分享上述文章鏈接，一方面指文章内提到的事可能性很小，另一方面又指事情或非如表面般簡單。

馬斯克稱繼續向烏提供星鏈 認服務仍虧損 【下一頁】

馬斯克行為引來大量網民批評，美國作家Frederick Joseph表示，馬斯克行為顯示他顯然不會對Twitter虛假信息採取任何行動，因為他自己亦在傳播。最終馬斯克同日稍後時間，刪除相關回應帖文。

據報Santa Monica Observer早於2016年，就已發文聲稱希拉莉於大選前已經離世，並派出替身與前總統特朗普（Donald Trump）辯論。該媒體亦聲稱陽光可以治療新冠肺炎，以及饒舌歌手Kanye West已獲特朗普政府任命。

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責任編輯：李俊儀

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