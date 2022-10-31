  • 27°C
香港時間 : 20221031日 (週一) 15:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

陰謀論指佩洛西夫與男妓爭執遇襲 馬斯克轉發後刪文

環球社會熱點 15:13 2022/10/31

分享：

分享：

美國眾議院議長佩洛西的丈夫保羅上周於寓所遇襲， 42歲歹徒被控意圖謀殺、爆竊和虐待長者等罪名。有媒體發表陰謀論文章，聲稱保羅其實是同性戀，是與男妓爭執後遇襲。世界首富馬斯克亦有在其收購的社交平台Twitter轉發帖文，但未足一日就刪除。

佩洛西丈夫遇襲 疑兇被控意圖謀殺 【下一頁】

現年82歲的保羅（Paul Pelosi）上周五（28日）在三藩市的寓所遇襲，導致頭骨碎裂需接受手術，歹徒David DePape已被捕。事後一個名為Santa Monica Observer的媒體，發表標題為「可怕的真相：保羅又喝醉了，並在周五早上與一名男妓發生爭執」（The Awful Truth: Paul Pelosi Was Drunk Again, And In a Dispute With a Male Prostitute Early Friday Morning）的文章。

文章暗示保羅在遇襲前曾到訪一間同性戀酒吧，而David DePape是他遇到的一個同性戀男妓，但未有提供任何證據證明。前國務卿希拉莉（Hillary Clinton）將保羅遇襲，歸咎於共和黨的仇恨言論。馬斯克（Elon Musk）周日（30日）就在Twitter上回應希拉莉時分享上述文章鏈接，並指雖然文章内提到的事可能性很小，但事情或並非如表面般簡單。

馬斯克稱繼續向烏提供星鏈 認服務仍虧損 【下一頁】

馬斯克行為引來大量網民批評，美國作家Frederick Joseph表示，馬斯克行為顯示他顯然不會對Twitter虛假信息採取任何行動，因為他自己亦在傳播。馬斯克最終於同日稍後時間，刪除相關回應帖文。

惟馬斯克舉動亦引發外界憂慮，擔心他處理平台仇恨及錯誤信息不當。據悉，廣告佔Twitter第二季收入9成以上，馬斯克曾公開表示，在其監督下，平台顯然不會成為一個可以任意說話而無後果的地方。惟通用汽車（General Motors，GM）上周五已表示，將暫停在Twitter投放付費廣告，並透露正了解Twitter發展。

據報Santa Monica Observer早於2016年，就已發文聲稱希拉莉於大選前已經離世，並派出替身與前總統特朗普（Donald Trump）辯論。該媒體亦曾聲稱陽光可以治療新冠肺炎，及饒舌歌手Kanye West已獲特朗普政府任命。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
2022/10/29
扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
2022/10/29
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
佩洛西丈夫遇襲 疑兇被控意圖謀殺
2022/10/29
佩洛西丈夫遇襲 疑兇被控意圖謀殺
Kanye West稱日失156億 二手Yeezy放售激增
2022/10/28
Kanye West稱日失156億 二手Yeezy放售激增
奧巴馬傳加入財團買NBA球隊 名宿想一齊投資
2022/10/27
奧巴馬傳加入財團買NBA球隊 名宿想一齊投資

你可能感興趣

扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
18:01 2022/10/29
扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
14:31 2022/10/29
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
佩洛西丈夫遇襲 疑兇被控意圖謀殺
13:03 2022/10/29
佩洛西丈夫遇襲 疑兇被控意圖謀殺
網絡熱話 社交平台 罪案 馬斯克 Twitter 佩洛西 希拉莉 美國 美國眾議院 廣告

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】世界糧食供應風險升溫 土耳其烏克蘭如常運糧

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月31日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
辛偉誠內閣或有變動 炒栢斐文壓力升溫
辛偉誠內閣或有變動 炒栢斐文壓力升溫
劍橋大學錄取率 英國公校學生首超頂尖私校
劍橋大學錄取率 英國公校學生首超頂尖私校
新型冠狀肺炎全球疫情（10月31日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月31日 時間15:00）
英國能源費用高昂 氣炸鍋及電熱氈銷量暴增
英國能源費用高昂 氣炸鍋及電熱氈銷量暴增
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款