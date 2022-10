陰謀論指佩洛西夫與男妓爭執遇襲 馬斯克轉發後刪文

美國眾議院議長佩洛西的丈夫保羅上周於寓所遇襲, 42歲歹徒被控意圖謀殺、爆竊和虐待長者等罪名。有媒體發表陰謀論文章,聲稱保羅其實是同性戀,是與男妓爭執後遇襲。世界首富馬斯克亦有在其收購的社交平台Twitter轉發帖文,但未足一日就刪除。

現年82歲的保羅(Paul Pelosi)上周五(28日)在三藩市的寓所遇襲,導致頭骨碎裂需接受手術,歹徒David DePape已被捕。事後一個名為Santa Monica Observer的媒體,發表標題為「可怕的真相:保羅又喝醉了,並在周五早上與一名男妓發生爭執」(The Awful Truth: Paul Pelosi Was Drunk Again, And In a Dispute With a Male Prostitute Early Friday Morning)的文章。

文章暗示保羅在遇襲前曾到訪一間同性戀酒吧,而David DePape是他遇到的一個同性戀男妓,但未有提供任何證據證明。前國務卿希拉莉(Hillary Clinton)將保羅遇襲,歸咎於共和黨的仇恨言論。馬斯克(Elon Musk)周日(30日)就在Twitter上回應希拉莉時分享上述文章鏈接,並指雖然文章内提到的事可能性很小,但事情或並非如表面般簡單。

馬斯克行為引來大量網民批評,美國作家Frederick Joseph表示,馬斯克行為顯示他顯然不會對Twitter虛假信息採取任何行動,因為他自己亦在傳播。馬斯克最終於同日稍後時間,刪除相關回應帖文。

惟馬斯克舉動亦引發外界憂慮,擔心他處理平台仇恨及錯誤信息不當。據悉,廣告佔Twitter第二季收入9成以上,馬斯克曾公開表示,在其監督下,平台顯然不會成為一個可以任意說話而無後果的地方。惟通用汽車(General Motors,GM)上周五已表示,將暫停在Twitter投放付費廣告,並透露正了解Twitter發展。

據報Santa Monica Observer早於2016年,就已發文聲稱希拉莉於大選前已經離世,並派出替身與前總統特朗普(Donald Trump)辯論。該媒體亦曾聲稱陽光可以治療新冠肺炎,及饒舌歌手Kanye West已獲特朗普政府任命。

