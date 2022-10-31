  • 27°C
香港時間 : 20221031日 (週一) 15:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【FinTech Week】滙豐林慧虹：確保金融科技公司蓬勃發展符合銀行利益　與初創合作為客戶提供物流供應商即時報價

Hot Talk 14:13 2022/10/31

分享：

分享：

滙豐香港區行政總裁林慧虹出席金融科技周活動表示，確保金融科技公司的蓬勃發展符合銀行利益，該行利用金融科技公司能力，並將其用於該行的銀行服務，例如該行與一家物流初創公司合作，在該行的數碼渠道引入該初創的服務，現時該行的客戶可獲得來自逾百個國家的物流供應商的即時報價。

林又指，滙豐設有「HSBC Invest」風險投資部門，投資於金融科技公司，該部門剛投資了一家使用人工智能來自動化決策的公司，尤其應用於金融犯罪領域，該部門有實際向該公司入股，以助該公司成長。

同場的花旗環球財富管理業務亞太區主管伍燕儀表示，爭取在未來兩三年，收入增長當中有三分二來自依賴科技方面的舉措。她指該行兩年前在香港推出Citi Plus服務，提供數碼財富產品，反應良好，許多客戶在疫情後偏好非面對面的服務。

相關文章：

【FinTech Week】余偉文： 目標年內推首批代幣化綠色債券　香港有潛力發展虛擬資產生態圈

【FinTech Week】證監會梁鳳儀：三方面研究放寬散戶參與虛擬資產交易　基金公司可申推比特幣ETF

【FinTech Week】鄭志剛：香港擁抱三大機遇、料成獨一無二的虛擬資產中心　「羅馬並非一日建成」

記者：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
港股 數碼轉型 花旗銀行 香港 滙豐控股（00005） Fintech 金融 銀行

上一篇文章

【打風消息】天文台：下午4時至5時改發三號強風信號　尼格於周三及周四金融峰會舉行兩日最接近香港

下一篇文章

【人事變動】中電毛嘉達將於年底退任副主席　由包立賢接任
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打風消息】天文台：下午4時至5時改發三號強風信號　尼格於周三及周四金融峰會舉行兩日最接近香港
【打風消息】天文台：下午4時至5時改發三號強風信號　尼格於周三及周四金融峰會舉行兩日最接近香港
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款