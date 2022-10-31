【FinTech Week】滙豐林慧虹：確保金融科技公司蓬勃發展符合銀行利益　與初創合作為客戶提供物流供應商即時報價

滙豐香港區行政總裁林慧虹出席金融科技周活動表示，確保金融科技公司的蓬勃發展符合銀行利益，該行利用金融科技公司能力，並將其用於該行的銀行服務，例如該行與一家物流初創公司合作，在該行的數碼渠道引入該初創的服務，現時該行的客戶可獲得來自逾百個國家的物流供應商的即時報價。

林又指，滙豐設有「HSBC Invest」風險投資部門，投資於金融科技公司，該部門剛投資了一家使用人工智能來自動化決策的公司，尤其應用於金融犯罪領域，該部門有實際向該公司入股，以助該公司成長。

同場的花旗環球財富管理業務亞太區主管伍燕儀表示，爭取在未來兩三年，收入增長當中有三分二來自依賴科技方面的舉措。她指該行兩年前在香港推出Citi Plus服務，提供數碼財富產品，反應良好，許多客戶在疫情後偏好非面對面的服務。

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記者：胡學能