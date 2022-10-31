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【蘋果爭議】Telegram CEO再度砲轟「蘋果税」　設法繞開蘋果綑綁式生態系統

科技 15:15 2022/10/31

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Telegram行政總裁Pavel Durov砲轟「蘋果税」，批評蘋果透過App Store來摧毀創作者的夢想，並壓垮企業。

蘋果（Apple）的App Store抽成機制一直為人詬病，不少企業都對此機制相當不滿。近日Telegram行政總裁Pavel Durov就公開砲轟「蘋果税」，批評蘋果透過App Store來摧毀創作者的夢想，並壓垮企業。他又指，該企因拒絕配合蘋果要求，決定取消iOS裝置的付費貼文功能。

【蘋果爭議】Spotify進軍有聲書市場受阻　抨擊蘋果「扼殺競爭」

【廣告收益】蘋果明起於App Store增加廣告欄　中國地區除外

Pavel Durov在他的Telegram頻道指，日前收到蘋果通知，指該企對於Telegram的內容創作者沒有交30%「蘋果稅」的情況下獲營利，深感不滿，並不再允許Telegram使用第三方支付的方式進行銷售。而由於目前由於蘋果對其生態系統有著完全的控制權，所以Telegram別無他選，只能關閉Telegram在iOS上的創作者付費頻道。

據Telegram原先的計畫，該企希望提供使用者第三方支付方式，而非蘋果應用程式內購系統，讓內容創作者的頻道獲得贊助。

Pavel Durov直言，蘋果透過App Store，來摧毀創作者的夢想，並壓垮企業。他也呼籲歐盟、印度，以及世界各國的監管單位應該要針對蘋果開始採取行動。他也強調，Telegram團隊已著手研究，如何為創作者提供更加易用的收費選項，目標是繞開蘋果的綑綁式以及滿是約束的生態系統。

【NFT交易】App Store抽3成佣金　Epic Games CEO：蘋果扼殺NFT App

責任編輯：曾曉汶

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