【貿易戰】報告揭美國州政府不理會白宮警告　繼續採購中國電訊設備

▲ 全美國只有五個州，頒布了一些措施，以國家安全為由限制向中國企業採購通訊產品。（法新社）

近年美國白宮一直指控，華為和中興等中國科技企業的資訊及通訊技術（ICTs），會對美國國家安全構成威脅，呼籲各州地方政府停止購買和使用這些產品。但最新研究報告卻發現，在2015年至2021年期間，至少有1,681個州和地方機構，從中國企業購買ICTs設備和服務。

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僅5州頒禁令 限制向華企採購

根據喬治華盛頓大學（GWU）安全和新興技術中心的研究結果，全美國只有五個州，包括佛羅里達州、佐治亞州、路易斯安那州、德克薩斯州和佛蒙特州頒布了一些措施，以國家安全為由限制向中國企業採購通訊產品。

不過，就多達1,681個州和地方機構，向華為、中興、海康威視、大華和海德拉這五間中國企業，繼續購買ICTs設備和服務，當中包括智能手機、監控鏡頭和網絡設備。在2015年至2021年期間，採購這些產品的金額總值4,500萬美元（約3.5億港元）。

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報告提到，公立學校、學院和大學佔採購量的75%，監獄、公立醫院和公共交通系統也購買了這些設備。報告又指出，雖然交易數量自2018年以來有所下降，但2021年仍有超過600次採購，而且沒有跡象表明交易已經停止。

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責任編輯：陳卓賢