  • 27°C
香港時間 : 20221031日 (週一) 18:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【南韓人踩人】日本女模富川芽生罹難　市議員父趕赴首爾認屍

環球社會熱點 14:01 2022/10/31

分享：

分享：

南韓首爾梨泰院上周六發生嚴重人踩人事故，造成154人死亡，包括26名外國人。一名26歲日籍女模特兒富川芽生在事故中罹難，她的父親是北海道根室市議員，當日多次致電女兒，但南韓警方告知其女已經遇難。富川芽生的父親正趕往首爾認屍。

駐韓美軍靠一招成功逃生 形容現場屍橫遍地 【下一頁】

日本政府證實有兩名日籍女子在南韓人踩人事故喪生，包括26歲女子富川芽生。富川芽生父親、北海道根室市議員富川步表示，女兒熱愛南韓文化，6月更專門赴首爾留學，希望日後留在當地工作。

富川步稱最後一次收到女兒信息是在上周六（29日）晚上，她通知家人要與法國朋友前往梨泰院，自此失去聯繫。富川得知梨泰院意外後，已徹夜致電女兒電話但未獲回覆，直至翌日有南韓警察接聽電話，通知富川在現場找到手機。

日本外務省周日晚上聯繫他，告知富川芽生已經離世。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

逾4000人失聯 外籍母哭訴兒仍下落不明 【下一頁】

富川周一（31日）接受記者訪問時不禁痛哭，表示對女兒逝世消息感到崩潰，他與家人正盡快前往首爾辨認遺體。

富川芽生在北海道根室出生，畢業後前往東京擔任網頁設計師，閒時會擔任模特兒。據悉她希望長期留在南韓發展事業，想做涉及日韓關係的工作。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【南韓人踩人】全國大型活動取消 商舖移除萬聖節裝飾
2022/10/30
【南韓人踩人】全國大型活動取消 商舖移除萬聖節裝飾
【南韓人踩人】男子化身蜘蛛俠 拼命爬牆向上逃生
今日
【南韓人踩人】男子化身蜘蛛俠 拼命爬牆向上逃生
【南韓人踩人】駐韓美軍靠一招成功逃生 形容現場屍橫遍地
今日
【南韓人踩人】駐韓美軍靠一招成功逃生 形容現場屍橫遍地
印度百年大橋倒塌　過百死多老弱婦孺　一周前修復完重開（第二版）
今日
印度百年大橋倒塌　過百死多老弱婦孺　一周前修復完重開（第二版）
盧拉當選巴西新任總統 微弱優勢阻博索納羅連任
今日
盧拉當選巴西新任總統 微弱優勢阻博索納羅連任

你可能感興趣

【南韓人踩人】全國大型活動取消 商舖移除萬聖節裝飾
19:56 2022/10/30
【南韓人踩人】全國大型活動取消 商舖移除萬聖節裝飾
【南韓人踩人】男子化身蜘蛛俠 拼命爬牆向上逃生
今日 12:55
【南韓人踩人】男子化身蜘蛛俠 拼命爬牆向上逃生
【南韓人踩人】駐韓美軍靠一招成功逃生 形容現場屍橫遍地
今日 11:59
【南韓人踩人】駐韓美軍靠一招成功逃生 形容現場屍橫遍地
交通事故 網絡熱話 南韓 首爾 日本
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

劍橋大學錄取率 英國公校學生首超頂尖私校
劍橋大學錄取率 英國公校學生首超頂尖私校
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
英國能源費用高昂 氣炸鍋及電熱氈銷量暴增
英國能源費用高昂 氣炸鍋及電熱氈銷量暴增
扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
辛偉誠內閣或有變動 炒栢斐文壓力升溫
辛偉誠內閣或有變動 炒栢斐文壓力升溫
新型冠狀肺炎全球疫情（10月31日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月31日 時間18:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款