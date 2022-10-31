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【南韓人踩人】日本女模富川芽生罹難 市議員父趕赴首爾認屍

環球社會熱點 14:01 2022/10/31

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南韓首爾梨泰院上周六發生嚴重人踩人事故，造成154人死亡，包括26名外國人。日媒報道指，一名26歲日籍女模特兒富川芽生在事故中罹難，她的父親是北海道根室市議員，當日多次致電女兒，但南韓警方告知其女已經遇難。富川芽生的父親正趕往首爾認屍。

駐韓美軍靠一招成功逃生 形容現場屍橫遍地 【下一頁】

日本政府證有兩名日籍女子在南韓人踩人事故喪生，包括26歲女子富川芽生。富川芽生父親、北海道根室市議員富川步表示，女兒熱愛南韓文化，6月更專門赴首爾留學，希望日後留在當地工作。

富川步稱最後一次收到女兒信息是在上周六（29日）晚上，她通知家人要與法國朋友前往梨泰院，自此失去聯繫。富川得知梨泰院意外後，已徹夜致電女兒電話但未獲回覆，直至翌日有南韓警察接聽電話，通知富川在現場找到手機。

日本外務省周日晚上聯繫他，告知富川芽生已經離世。

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逾4000人失聯 外籍母哭訴兒仍下落不明 【下一頁】

富川周一（31日）接受記者訪問時不禁痛哭，表示對女兒逝世消息感到崩潰，他與家人正盡快前往首爾辨認遺體。

富川芽生在北海道根室出生，畢業後前往東京擔任網頁設計師，閒時會擔任模特兒。據悉她希望長期留在南韓發展事業，想做涉及日韓關係的工作。

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責任編輯：郭麗明

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