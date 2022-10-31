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【2022雙11】淘寶天貓香港預售期消費金額、訂單量同錄高雙位數字增長　陳子堅：不擔心疫情影響物流

Hot Talk 13:13 2022/10/31

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【2022雙11】淘寶天貓香港預售期消費金額、訂單量同錄高雙位數字增長　陳子堅：不擔心疫情影響物流

阿里巴巴 （09988） 電商節天貓雙11迎來第14屆，淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，香港地區在預售期間（10月24日起）不論消費金額及訂單量均錄高雙位數字增長，對今年雙11表現有信心，最受歡迎產品類別為家居傢俱、服裝及3C電子產品。

陳子堅稱，淘寶香港站今年將繼續升級本地服務及支付方式等，並升級大件傢俱服務、推出全新支付服務、滿額跨境段包郵及升級退貨等，進一步加強香港地區消費者的購物體驗。

今年天貓及淘寶繼續提供跨店滿減優惠，包括每滿300人民幣減50元人民幣元，優惠較去年的減40元更進取，陳表示，今年優惠力度冠絕以往，香港等境外地區亦加碼本地化優惠。對於如何提高用戶忠誠度，陳子堅表示，會提供更多差異化服務，及再細分市場滿足客戶需求。

近日內地部份地區疫情重燃，陳子堅表示，難論事件對物流影響，但商家已經歷過去兩年疫情，有經驗調節物流倉庫及配送路線，所以不太擔心。

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記者：李哲毅

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