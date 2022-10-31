【FinTech Week】證監會梁鳳儀：三方面研究放寬散戶參與虛擬資產交易　基金公司可申推比特幣ETF

▲ 【FinTech Week】證監會梁鳳儀：三方面研究放寬散戶參與虛擬資產交易 促香港成另一提供比特幣ETF主要市場

證監會副行政總裁梁鳳儀出席香港金融科技周宣布，證監會將從三方面研究放寬散戶參與虛擬資產交易，包括證監會今日發出通函，容許基金公司以芝加哥商品交易所（CME）掛牌的比特幣、以太幣期貨作為相關資產，申請發行ETF，香港有望成為美國後另一主要金融市場提供比特幣ETF。

第二，證監會擬放寬只限持800萬元的專業投資者參與證券型代幣（STO），會將以債券等傳統產品為相關資產的代幣視為「非複雜產品」，令散戶也能參與。梁鳳儀稱，以未落成項目等較新穎資產作代幣，繼續被視為複雜產品，會繼續只限專業投資者參與。

第三，港府目前正提交法案擬強制虛擬資產交易平台納入規管，但法案要求平台只限專業投資者參與。梁鳳儀稱，有持份者提出將散戶置於門外，只會令他們轉去海外、不受規管的平台，因此會諮詢市場是否容許散戶參與和相關監管要求。

梁鳳儀稱，指施表面上寬鬆監管，但金融經濟活動正加快應用Web3.0、區塊鏈，證監會正以「相同產品，相同風險，相同監管」原則規管，只是常態化監管。

相關文章：

【FinTech Week】政府將就零售投資者買賣虛擬資產範圍展開公眾諮詢 另對引入相關ETF持歡迎態度

【FinTech Week】鄭志剛：香港擁抱三大機遇、料成獨一無二的虛擬資產中心 「羅馬並非一日建成」

【FinTech Week】余偉文： 目標年內推首批代幣化綠色債券 香港有潛力發展虛擬資產生態圈

編輯：麥德銘