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【內房危機】 創始人吳亞軍突辭任主席 龍湖股價一度暴瀉45%

股樓投資 13:09 2022/10/31

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龍湖集團（00960）公布，由於個人年齡及身體原因，創始人吳亞軍辭任董事會主席兼執行董事。消息拖累股價曾挫近45%﹐低見7.26元，最新報10.6元，仍大跌近兩成，成交額14億元。

【大行報告】 安踏品牌上季零售金額錄中單位數增長 卻遭多間大行下調目標價 股價曾急插一成【見下頁

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龍湖上述變動已於上周五（10月28日）起生效，創辦人吳亞軍辭任主席後，獲委任為戰略發展顧問，而執行董事及首席執行官陳序平獲委任為主席及授權代表等；沈鷹獲委任為執行董事；夏雲鵬獲委任為非執行董事；邵明曉由執行董事調任為非執行董事。

為穩定投資者信心，龍湖昨日（30日）召開電話會議，表明將提前償還明年到期的債務。龍湖隨即有行動，今日（31日）公布，已提前償還2023年到期之部份銀團貸款51億元，同時吳亞軍家族旗下的Charm Talen於今日公開市場增持300萬股，平均價格為每股9.53元，涉資2,859萬元。

增持前，Charm Talent持有27.23億股股份，相當於已發行股本約43.36%。增持後，Charm Talent持有約27.26億股股份，相當於已發行股本約43.41%。

龍湖指，控股股東堅定看好公司和行業發展前景，未來會在適當時機持續增持公司股權及債券。龍湖亦強調，公司業務運營穩定，財務狀況健康安全。

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記者：郭秀慧

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民企內房股 港股 龍湖集團（00960）

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