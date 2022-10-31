  • 26°C
香港時間 : 20221031日 (週一) 19:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國多佛移民中心被擲汽油彈　男疑犯自殺身亡

環球社會熱點 13:21 2022/10/31

分享：

分享：

英國多佛港的內政部移民中心被人投擲汽油彈，導致兩人受傷，目擊者指疑犯投擲了兩至三個燃燒裝置，疑犯其後被發現在附近油站身亡。警方尚未將事件列為與恐怖主義相關，目前未知疑犯動機，亦在男子車上發現另一裝置，已交由爆炸物品處理部門處理。

英國男子酒後駕駛釀意外 辯護理由竟然係烏克蘭戰爭 【下一頁】

警方當地時間周日早上11時22分（香港時間周日晚上7時22分）接報到場，燃燒裝置引發火災。英國廣播公司（BBC）引述目擊者指，疑犯一共投擲了2至3個汽油彈，導致兩人受輕傷。

多佛（Dover）議員Nathalie Elphicke表示，已得悉疑犯是自殺。她表示尚未清楚疑犯動機，但指對事件感到震驚，亦憂慮移民中心的安全。Nathalie稱，當地是一個非常繁忙及開放的港口城市，不適合作為移民接收中心。

英恐怖護士值班期間現異常 醫生同事提憂慮被無視 【下一頁】

英國內政大臣柏斐文（Suella Braverman）形容，事件令人感到痛苦，支持警方進行調查。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

佩洛西丈夫遇襲 疑兇被控意圖謀殺
2022/10/29
佩洛西丈夫遇襲 疑兇被控意圖謀殺
美國警電槍制伏逃亡電單車手 意外引發大火球
2022/10/28
美國警電槍制伏逃亡電單車手 意外引發大火球
eBay阻宣揚暴力 禁售《食人魔達默》原型萬聖節服飾
2022/10/28
eBay阻宣揚暴力 禁售《食人魔達默》原型萬聖節服飾
意大利米蘭超市爆斬人致死傷 阿仙奴借將被刺傷
2022/10/28
意大利米蘭超市爆斬人致死傷 阿仙奴借將被刺傷
普京契女被俄羅斯控收受外國資金 緊急逃往立陶宛
2022/10/27
普京契女被俄羅斯控收受外國資金 緊急逃往立陶宛

你可能感興趣

佩洛西丈夫遇襲 疑兇被控意圖謀殺
13:03 2022/10/29
佩洛西丈夫遇襲 疑兇被控意圖謀殺
美國警電槍制伏逃亡電單車手 意外引發大火球
17:04 2022/10/28
美國警電槍制伏逃亡電單車手 意外引發大火球
eBay阻宣揚暴力 禁售《食人魔達默》原型萬聖節服飾
14:05 2022/10/28
eBay阻宣揚暴力 禁售《食人魔達默》原型萬聖節服飾
罪案 網絡熱話 內政 肯特郡 英國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
新型冠狀肺炎全球疫情（10月31日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月31日 時間19:00）
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
辛偉誠內閣或有變動 炒栢斐文壓力升溫
辛偉誠內閣或有變動 炒栢斐文壓力升溫
英國能源費用高昂 氣炸鍋及電熱氈銷量暴增
英國能源費用高昂 氣炸鍋及電熱氈銷量暴增
劍橋大學錄取率 英國公校學生首超頂尖私校
劍橋大學錄取率 英國公校學生首超頂尖私校
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款