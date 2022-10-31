英國多佛移民中心被擲汽油彈　男疑犯自殺身亡

英國多佛港的內政部移民中心被人投擲汽油彈，導致兩人受傷，目擊者指疑犯投擲了兩至三個燃燒裝置，疑犯其後被發現在附近油站身亡。警方尚未將事件列為與恐怖主義相關，目前未知疑犯動機，亦在男子車上發現另一裝置，已交由爆炸物品處理部門處理。

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警方當地時間周日早上11時22分（香港時間周日晚上7時22分）接報到場，燃燒裝置引發火災。英國廣播公司（BBC）引述目擊者指，疑犯一共投擲了2至3個汽油彈，導致兩人受輕傷。

多佛（Dover）議員Nathalie Elphicke表示，已得悉疑犯是自殺。她表示尚未清楚疑犯動機，但指對事件感到震驚，亦憂慮移民中心的安全。Nathalie稱，當地是一個非常繁忙及開放的港口城市，不適合作為移民接收中心。

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英國內政大臣柏斐文（Suella Braverman）形容，事件令人感到痛苦，支持警方進行調查。

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責任編輯：李俊儀