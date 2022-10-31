英國多佛移民中心被擲汽油彈 男疑犯自殺身亡

英國多佛港的內政部移民中心被人投擲汽油彈，導致兩人受傷。有目擊者指疑犯投擲了兩至三個燃燒裝置，當地議員表示，男疑犯已經自殺身亡。英國當局目前仍未知疑犯動機，移民中心站點仍然開放，但英國警方已將數百名移民移至其他地方安置。

英國男子酒後駕駛釀意外 辯護理由竟然係烏克蘭戰爭 【下一頁】

警方於周日當地時間11時22分（香港時間夜晚6時22分）接報到場，燃燒裝置引發火災。英國廣播公司（BBC）引述目擊者指，疑犯一共投擲了兩至三個汽油彈，導致兩人受輕傷。肯特郡（Kent） 警方尚未將事件列為與恐怖主義相關，疑犯其後被發現在附近油站身亡。

多佛（Dover）議員Nathalie Elphicke表示，已得悉疑犯是自殺。當局亦在男子車上發現另一裝置，已交由爆炸物品處理部門處理。她表示尚未清楚疑犯動機，但指對事件感到震驚，亦憂慮移民中心的安全。Nathalie Elphicke表示，當地是一個非常繁忙及開放的港口城市，不適合作為移民接收中心。

英恐怖護士值班期間現異常 醫生同事提憂慮被無視 【下一頁】

英國內政大臣柏斐文（Suella Braverman）形容，事件令人感到痛苦，支持警方進行調查。據報多佛移民中歐新站點仍然開放，但警方調查仍處於階段，出於安全考慮，轉移約700名移民至24公里外的城市Manston。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀