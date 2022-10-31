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【重點企業辦公室】丘應樺稱「引進重點企業辦公室」今年內完成　正籌組企業名單

商業 13:30 2022/10/31

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商務及經濟發展局局長丘應樺近日表示，辦公室今年內會完成，正籌組企業名單。（資料圖片）

行政長官李家超19日在施政報告提出成立「引進重點企業辦公室」，商務及經濟發展局局長丘應樺近日表示，辦公室今年內會完成，正籌組企業名單。

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選委會立法會議員陳沛良在立法會一個委員會表示，辦公室以引進高科技企業為主，但在中美、中歐綳緊政治形勢下，企業對外投資受到限制，關注當局有何應對措施。

商務及經濟發展局局長丘應樺回應指，辦公室今年內會完成，正籌組企業名單，議員提到的問題值得留意，但尚未接觸企業，未知道在地緣政治等影響下是否真的遇到困難，在辦公室成立之後，希望逐步解決這些問題，協助企業落戶香港。

批發及零售界邵家輝表示，近來很多移民外地的港人感到不適應，決定回流香港，認為成立「回流辦公室」更簡單。丘應樺指，有關香港人才回流，大家都有很多經驗，當有企業在港落戶，將製造很多就業機會予本地人士，亦吸引外地人士回港。

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責任編輯：李智美

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