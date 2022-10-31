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【南韓人踩人】男子化身蜘蛛俠 拼命爬牆向上逃生

環球社會熱點 12:55 2022/10/31

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南韓梨泰院上周六（29日）發生人踩人事件，造成154人死亡及149人受傷。社交媒體流傳一段影片，顯示現場人滿為患，有男子就有如蜘蛛俠一樣爬牆，拼命往上爬只為爭取一線生機。

【南韓人踩人】駐韓美軍靠一招成功逃生 形容現場屍橫遍地 【下一頁】

Twitter上有網民分享梨泰院意外現場片段，顯示在事發現場的一段路擠滿了人，在場人士完全無法突破人潮。

有一名金髮男子另闢蹊徑，選擇爬上路口的牆壁逃生。他一路奮力向上攀爬，直至影片轉向另外一個角度仍未攀爬至最高位置。

雖然現場可以聽到有尖叫聲，不過影片一開始似乎未惡化至人踩人災難，而人群當中似乎仍有不少人表現歡樂和放鬆。

直至影片尾聲，顯示現場人群左右搖晃，更一度傳出有人發出痛苦的尖叫。

多數遇難者因窒息而死 專家指心肺復甦無效 【下一頁】

影片在Twitter獲得超過190萬次瀏覽量，有網民認為這名男子向上攀爬的做法十分聰明，質疑在場其他人為何不效仿這個方式逃生。也有一部分網民對現場的擠擁情況感到震驚。

今次為南韓有史以來傷亡最慘重的一次人踩人事故，其次為1959年7月17日發生的釜山公共體育場意外。當時有3萬多名觀賞慰民演出的民眾為避雨湧向出口，導致67人死亡。

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責任編輯：鄭錦玲

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