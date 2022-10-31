  • 26°C
香港時間 : 20221031日 (週一) 21:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股開市】美滙漲0.6%　道指低開191點　納指跌0.6%（不斷更新）

股市 21:33 2022/10/31

分享：

分享：

美國聯儲局本周將宣布加息，帶動美元逐步轉升，日內高見111.36，升0.6%，美國10年期債息升見4.07厘，美元轉強及債息回升壓抑股市表現，美股開市回吐，道指低開190點，納指跌0.6%。

歐元區第三季GDP放緩，按年由升4.1%放緩至升2.1%，通脹再創新高，歐元區10月CPI按年升10.7%，亦高於預期的10.3%，前值為10%，至於核心CPI，按年升5%，符預期，前值為4.8%。

英鎊再大跌0.9%，兌美元低見1.1614。兌港元低見9.0245。

日圓跌0.8%，兌美元低見148.79，每百日圓兌港元低見5.2754。

歐央行未來能否大幅度加息，影響歐元走勢，因為加息將進一步削弱經濟動力。歐元跌0.6%，低見0.9906。

市場本周焦點將落於美國聯儲局及英倫銀行議息結果，其中料美國將加息75點子，推升終端利率至4厘水平。

美國今日將會公布10月芝加哥PMI、10月達拉斯聯儲製造企業活動指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】觀望聯儲局及英倫銀行議息　料齊加息75點子　美非農就業人口增長料放緩（附表）

即市走勢︰

【21：30】道指低開191點，報32670點，納指跌0.6%，報11035點，標指跌21點，報3879點。

【19：15】【歐洲經濟】歐洲滯脹加劇　10月CPI初值10.7%再破紀錄　GDP放緩

【19：12】道指期貨跌87點，納指期貨跌0.4%，標指期貨跌12點。

【13：36】【金融峰會】巴克萊行政總裁將缺席金融峰會　另黑石總裁據報亦感染新冠病毒、改由CFO代替參會

【12：28】道指期貨跌25點，報32871點；標指期貨跌6點，報3905點；納指期貨跌26點或0.2%，報11561點。

【07：45】【TWTR】馬斯克成Twitter CEO後即炒人？　據報準備裁員近50%、已要求經理草擬名單

【07：30】美股上周五開市後向好，美國聯儲局11月議息前最後一個重磅數據，美國9月PCE物價指數按年升6.2%，低於預期的6.3%。核心PCE物價指數按年升5.1%，低於預期的5.2%。道指承數據造好。道指開市後愈升愈有，一度升856點，逼近32900關，收升828點或2.59%，報32861點；納指升309點或2.87%，報11102點；標指重上3900關，升93點或2.46%，報3901點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

美股 港股 美國聯儲局 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

下一篇文章

【新股IPO】4新股招股、僅心泰醫療孖展超購近1倍　一文看清新股認購表現（附表）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【打風消息】天文台：改發三號強風信號　並至少維持至明日正午12時
【打風消息】天文台：改發三號強風信號　並至少維持至明日正午12時
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款