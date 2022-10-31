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【美股期貨】道指期貨跌25點、納指期貨跌0.2%　聯儲局本周議息（不斷更新）

股市 12:51 2022/10/31

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美股期貨周一於亞洲時段偏軟，其中道指期貨跌25點，納指期貨跌26點或0.2%。市場本周焦點將落於美國聯儲局及英倫銀行議息結果，其中料美國將加息75點子，推升終端利率至4厘水平。至於美國今日將會公布10月芝加哥PMI、10月達拉斯聯儲製造企業活動指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】觀望聯儲局及英倫銀行議息　料齊加息75點子　美非農就業人口增長料放緩（附表）

即市走勢︰

【12：28】道指期貨跌25點，報32871點；標指期貨跌6點，報3905點；納指期貨跌26點或0.2%，報11561點。

【07：45】【TWTR】馬斯克成Twitter CEO後即炒人？　據報準備裁員近50%、已要求經理草擬名單

【07：30】美股上周五開市後向好，美國聯儲局11月議息前最後一個重磅數據，美國9月PCE物價指數按年升6.2%，低於預期的6.3%。核心PCE物價指數按年升5.1%，低於預期的5.2%。道指承數據造好。道指開市後愈升愈有，一度升856點，逼近32900關，收升828點或2.59%，報32861點；納指升309點或2.87%，報11102點；標指重上3900關，升93點或2.46%，報3901點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 港股 美國聯儲局 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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