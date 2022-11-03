【美股收市】鮑威爾指最高利率將超預期　道指跌505點 納指挫逾3.3% （不斷更新）

美國聯儲局公布加息0.75厘，符市場預期，議息聲明表示，委員會將考慮貨幣政策累積收緊幅度，政策影響經濟活動及通脹的滯後性，以及經濟及金融及發展的影響，暗示減慢加息步伐，道指一度急升418點，納指彈0.7%，不過，其後聯儲局主席鮑威爾稱未來仍將繼續加息，利率高峰水平可能高於市場預期，道指尾段轉挫逾400點。

本港時間今晨4時，道指跌505點或1.55%，報32147點，納指跌366點或3.3%，報10524點；標指跌96點或2.5%，報3759點。特斯拉（美：TSLA）跌 逾5%，蘋果（美：AAPL）跌3.5%。

波音(美：BA)逆市升逾2%。波音CEO預計將在2025年前後，實現大約100億美元的自由現金流。公司預計2023年將交付400至450架737 MAX飛機。預計2023年將交付70至80架787飛機。

美滙指數曾急跌0.7%，低至110.6水平後轉升，觸及112，日圓急升1.4%，兌美元高見146.07，每百日圓兌港元高見5.374；美鎊升0.5%，兌美元報1.1536，兌港元高見9.0754。

現貨黃金尾市轉跌，失守1650美元，跳水20美元，此前一度上逼1,670美元。

美債息升，10年期美債息曾漲破4.1厘，2年期漲至4.62厘。

聯儲局主席鮑威爾在記者會表示，金融環境已大幅收緊，但仍需要看到通脹顯著回落，未來利率水平有巨大不確定性，數據顯示，終端利率將會高於此前預期。他強調，在某個時間放鬆加息步伐是合適，可能是下次會議或之後，暫未有任何決定，也不認為過度加息。現時加息速度已不再重要，最快在12月會放慢加息幅度，很可能會在12月討論縮小加息幅度的問題，希望達到實際正利率水平，但他指，歷史警告不要過早放鬆政策，考慮暫停加息仍為時過早。

俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動超預期，10月增加23.9萬人，高於預期的18.5萬人，前值為20.8萬人。大部分來自休閒和酒店業，該行業增加了21萬個職位，行業工資上漲了11.2%，反映了行業的復甦，不過，仍低於疫情前水平。整體工資較一年前上漲7.7%，僅略低於9月份的增速0.1個百分點。

ADP 首席經濟學家Nela Richardson表示， 這是一個經濟復甦非常強勁的數字，但招聘的範圍並不廣泛，對利率敏感的商品生產商正在收縮，轉工人士亦要求較低的人工增幅。雖然看到聯儲局打擊需求的早期跡象，但它只影響勞動力市場的某些部份。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，按揭貸款申請宗數按周再跌0.5%，購買申請指數是2014年以來最低水平，30年定息按揭貸款利率（647,200 美元或以下）從20年高位回落，由7.16厘回落至7.06厘，仍處7厘以上，反映高利率及高樓價下，樓市買家繼續減少。

【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果 你要留意的三件事

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即市走勢︰

【04：01】熱門中概股漲跌不一，理想汽車漲逾12%，京東、小鵬汽車漲逾3%，富途控股漲逾1%，嗶哩嗶哩、愛奇藝小幅上升。唯品會、蔚來跌逾2%，阿里巴巴、微博跌逾1%，騰訊音樂、網易、百度小幅下跌。

【03：50】納指跌幅擴大至3%，成分股特斯拉（美：TSLA）跌超5.5%，蘋果（美：AAPL）跌3.5%，共享民宿業務Airbnb（美：ABNB）跌逾13.2%，TEAM跌超10.3%，DocuSign跌超9.3%，中概股京東漲超3.2%。

【03：43】2年期美債息漲5基點，報4.5947厘，脫離聯儲局主席鮑威爾新聞發布會結束後反彈的即市高位4.628厘，儲局加息0.75厘後曾迅速跌至低位4.4328厘。

【03：28】美滙指數漲破112，漲0.47%，較低點反彈近百點。

【03：24】美股尾盤再度走低，納指跌幅擴大至2%，道指跌0.67%，標指跌1.52%。特斯拉（美：TSLA）跌超4%，蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、谷歌（美：GOOG）跌超2%。

【03：02】美國聯邦基金利率期貨顯示，聯儲局12月加息50個基點的概率上升至57%。

【02：34】現貨黃金自聯儲局公布加息後，急飈逾21美元，最高至1669.48美元。

【02：25】美滙指數急跌0.7%，至110.6水平，日圓急升1.4%，兌美元高見146.07，每百日圓兌港元高見5.374；美鎊升0.5%，兌美元報1.1536，兌港元高見9.0754。

【02：15】聯邦基金利率期貨顯示，美聯儲本輪終端利率將在2023年5月達到4.97%。

【02：05】美國聯儲局公布加息0.75厘，符市場預期，議息聲明表示，委員會將考慮貨幣政策累積收緊幅度，政策影響經濟活動及通脹的滯後性，以及經濟及金融及發展的影響，暗示減慢加息步伐，道指一度急升370點，納指彈0.7%。

【01：08】10月OPEC石油產量自6月以來首次下降，較目標低136萬桶/日

一項調查發現，石油輸出國組織(OPEC)10月石油產量自6月以來首次下降，因非洲成員國的出口減少，以及OPEC+聯盟承諾小幅減產後一些海灣產油國的產量下降。調查發現，10月OPEC產量為2971萬桶/日，比9月份減少了2萬桶/日，9月產量是2020年4月以來最高。參與協議的10個OPEC成員國的產量比其10月份目標低136萬桶/日，9月份報告的產量較目標低132萬桶/日

【00：44】美國政治資訊網站Politico和民調機構Morning Consult一項民意調查顯示，近三分之二受訪者認為美國經濟目前處於衰退之中。據報道，有65%受訪者認為經濟已經陷入衰退，22%受訪者持相反意見。若按照黨派劃分，受訪者中81%的共和黨人、63%的獨立黨派人和51%的民主黨人認為美國經濟已經陷入衰退。

【00：41】加密貨幣交易所幣安（Binance）CEO趙長鵬：正在考慮收購一家銀行。

【00：40】美股流媒體板塊震盪走低，派拉蒙環球-B(美：PARA)跌超11%，Netflix(美：NFLX)、fuboTV(美：FUBO)跌3%，華特迪士尼(美：DIS)、亞馬遜(美：AMZN)、ROKU(美：ROKU)跌逾2%。

【00：36】波音(美：BA) CEO：波音不再以服務年銷售額達500億美元為目標

【23：45】歐股收市下跌，德股跌0.61%，法股跌0.81%，英股跌0.58%，泛歐STOXX 600指數跌0.29%

【23：33】波音公司表示，在發現和修復瑕疵之後，公司交付了27架737飛機。預計737 MAX-10將在2023年後期或2024年前期獲得適航認證。公司將在近期推出「增強版」787夢幻飛機。

【23：29】波音(美：BA)漲幅擴大至6%。波音CEO預計將在2025年前後，實現大約100億美元的自由現金流（FCF）。公司預計2023年將交付400至450架737 MAX飛機。預計2023年將交付70至80架787飛機。

【23：13】瑞士央行行長喬丹向瑞士政府表示，不排除進一步加息以確保物價穩定的可能性。

【23：09】共享民宿業務Airbnb(美：ABNB)跌逾10%，第四季度營收指引為18億至18.8億美元，不及市場預期。

【22：30】道指最多跌155點，納指最多跌0.7%，標指跌0.7%。

【21：30】道指低開94點，報32558點，納指跌0.2%，報10869點，標指跌12點，報3844點。

【18：44】【環球通脹】瑞銀：62%投資者料明年通脹加劇

【18：02】道指期貨升10點，納指期貨升0.3%，標指期貨升27點。美滙報111 ，美國10年期債息報4.044厘，2年期債息報4.51厘。

【17：53】【金融峰會】英倫銀行前行長Mark Carney：未來加息步伐會放緩惟通脹難降至2% 「兩周前是買英鎊良機」

【15：58】【TWTR】Twitter安撫員工不安 據報最快數天內發放既定之股權

【15：08】【美國加息】美前財長薩默斯︰儲局應保持當前政策路徑 不能太早暫停

【12：19】道指期貨升30點，報32715點；標指期貨升7點，報3873點，納指期貨升34點或0.3%，報11366點。

【12：04】【TSLA】Tesla電動貨車Cyber​​truck據報2023年底開始量產

【06：21】【AMD業績】盈警股AMD盤後反升4% 數據中心收入大增45% 惟受累PC市場需求弱

==以下10月31日（周二）股市==

聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，市場預期很大可能連續第4次加息0.75厘，但投資市場焦點已轉移至儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）的會後講話。數據顯示美國經濟仍然強勁，市場憂慮加息步伐或未能降溫，道指一度挫近200點，午市跌幅收窄。

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道指收市跌79點，報32653點；標指跌15點，報3856點；納指跌97點或0.89%，報10890點。美國10年期債息報4.052厘。

另外，美國聯邦通訊委員會（FCC）主席Brendan Carr建議美國政府，禁制短視頻平台TikTok。Carr認為，近期關於TikTok與其中國母公司字節跳動在管理美國客戶數據方面的消息，反映除了禁止TikTok外，沒有其他方法能確保美國民眾數據安全。

聯儲局一連兩日議息，市場預期12月加息半厘的機會升至55.4%，加息0.75厘的機會為38.8%。

美國多位民主黨議員質疑聯儲局主席鮑威爾大幅加息致經濟放緩。沃倫、桑德斯及Sheldon Whitehouse等參議員在致鮑威爾的信函中表示：「你繼續加倍承諾大刀闊斧地採取加息行動，並堅持下去，直至任務達成，這些言論反映了明顯無視數百萬在職美國人的生計，我們深感關切的是，加息可能導致經濟放緩卻又未能抑制物價上漲」。

美國勞工部公布9月JOLTS職位空缺1071.7萬份，多過預期975萬份，前值上修至1028萬份。市場認為，勞工市場對儲局來說，仍然過熱，加息之下仍未見多大的冷卻。

辭職人數下降至 410 萬，但仍異常高。辭職人數已連續 15 個月超過 400 萬。 當人們認為找到一份更好的工作很容易時，他們會更頻繁地辭職。

美國10月製造業PMI終值上修至50.4，初值為49.9。

美國10月ISM製造業指數為50.2，較市場預期50為高，前值為50.9。ISM新訂單指數由47.1跌至49.2，就業指數由48.7升至50。

即市走勢︰

【01：51】紐約12月黃金期貨收漲約0.6%，報1649.70美元。

【01：37】馬斯克稱推特（美：TWTR）Blue訂閲費用為每個月8美元，又指將根據不同國家購買力調整推特Blue的訂閲費用

推特Blue的服務將包括回覆、提及、搜索功能的優先使用，還將包括發布長視頻、音頻的功能；訂閲了該服務的用戶所看到的廣告數量將減半。

【01：18】豐田汽車（美：TM）：10月份美國汽車銷量增長27.7%至187,376輛

【00：58】美股社交美圖板塊走高，微博（美：WB）、摯文集團（美：MOMC）漲超9%，Snap（美：SNAP）漲超6%，Match Group（美：MTCH）漲超4%。

【00：42】美股科技板塊擴大跌幅，納指下跌超過1%。亞馬遜（美：AMZN）下跌5.7%，谷歌母公司Alphabet下跌3%，蘋果（美：APPL）下跌2.2%。

【00：27】本田汽車（美：HMC）：10月美國汽車銷量同比下降16%。

【00：09】英國國債價格上漲，2年期英債息跌18個基點，交易員壓縮對英國央行量化緊縮的押注。

【23：45】歐股收市造好，德股升0.64%，法股升0.98%，英股升1.29%，泛歐STOXX 600指數升0.58%

【23：33】美股鋁金屬板塊集體上漲，美國鋁業（美：AA）漲近5%，凱撒鋁業（美：KALU）漲3.26%，世紀鋁業（美：CENX）漲1.6%。

【23：23】加拿大多倫多證券交易所表示，因訂單輸入符號範圍M至S的方面遇到連接問題，導致市場暫停交易。目前該交易所已恢復交易。

【22：49】英國央行完成針對QE計劃所購買債券的首次出售，央行賣出7.5億英鎊（折合8.6億美元），獲得24.4億英鎊投標，投標倍數為3.26倍。

【22：15】道指倒跌64點，納指跌0.3%

【21：30】道指開市升202點，納指升1.5%

【18：35】道指期貨升222點，迫近三萬三關口，納指期貨升143點或1.3%

【12：00】道指期貨升109點，報32884點；標指期貨升14點，報3897點；納指期貨升42點或0.4%，報11490點。

【11：21】【糧食危機】俄停讓烏克蘭糧食從黑海港口安全過境、小麥期貨急升 分析：亞洲穀物及肉類價格恐上升

【10：41】【投行重組】瑞信主席：瑞信會再次重生並保持獨立 不會進行任何收購的討論

【09：53】【IG故障】Instagram全球大量帳戶突被停用、其後已修復軟件錯誤 鑿破META股價再瀉6%（第二版）

【09：26】【TWTR】馬斯克據報將50多名Tesla員工拉入Twitter之中 另要求月初完成重設訂閱及驗證系統

【07：03】【日圓走勢】日本10月斥逾400億美元干預滙市破紀錄 日圓兌美元再撲149

==以下10月31日（周一）股市==

美國議息前夕，美元轉強及債息回升壓抑股市 ； 「聯儲局線人」《華爾街日報》記者Nick Timiraos指儲局為制伏通脹，最終利率可能高於預期 ； 美國長債息重上4厘，美滙指數亦站上111水平。

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道指收市跌128點，報32732點，納指跌114點或1.03%，報10988點，標指跌29點，報3871點。憂慮中國iPhone的生產和銷情，蘋果股價跌1.5%。

美國10年期債息一度抽升至4.112厘。德國安聯集團首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）指出，聯儲局主席鮑威爾正面臨在遏制通脹、維持經濟增速及保障金融市場穩定性這三重目標之間尋找平衡點的艱難任務。盡管市場普遍預期11月仍將加息0.75厘，但其就下一步行動方向與市場的溝通，才是市場矚目的關鍵。

美國經濟衰退風險愈發逼近，景順指第三季度數據顯示美國家庭需求續走弱，而過去數月，樓市轉弱引發房價下跌，自1950年代後期以來，在每次美國經濟衰退前，樓市都會陷入低迷。

歐元區第三季GDP放緩，按年由升4.1%放緩至升2.1%，通脹再創新高，歐元區10月CPI按年升10.7%，亦高於預期的10.3%，前值為10%，至於核心CPI，按年升5%，符預期，前值為4.8%。

歐央行未來能否大幅度加息，影響歐元走勢，因為加息將進一步削弱經濟動力。歐元曾跌0.9%，低見0.9873。

美國10月芝加哥PMI意外跌至45.2，創2020年6月以來新低，市場原本預期會從前值45.7升至47。10月達拉斯聯邦儲備銀行製造業指數從9月的-17.2，降至-19.4。該數據低於市場預期的-15。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】觀望聯儲局及英倫銀行議息 料齊加息75點子 美非農就業人口增長料放緩（附表）

即市走勢︰

【00：50】德國安聯集團首席經濟顧問埃裡安（Mohamed El-Erian）指出，美聯儲局主席鮑威爾正面臨在遏制通脹、維持經濟增速及保障金融市場穩定性這三重目標之間尋找平衡點的艱難任務。盡管市場普遍預期聯儲局11月會議上仍將連續第四次加息75個基點，但其就下一步行動方向與市場的溝通，才是市場矚目的關鍵。

一些投資者認為，顧慮到全球經濟增速承壓的大環境，聯儲局之後應該放緩加息步伐以保護經濟與就業增長，但相反的意見認為，鑑於通脹仍然高企，強力加息行動不應半途而廢。此外，由於十多年前的持續寬鬆政策向金融市場挹注了過量流動性，如何安撫股市債市投資者，避免行情過程波動，也是聯儲局需要費心的另一難題。

【00：28】貝萊德投資表示，股市過早上漲是由於市場猜測政策收緊已經接近尾聲，該機構對全球股票和政府債券維持低配的觀點。美聯儲局和其他發達市場央行，只會在加息的嚴重損害更加明顯時才會停手。央行正在過度收緊政策的軌道上；資產負債表的縮減給長期國債帶來賣壓，並可能引發市場混亂；利率可能已經達到預見經濟衰退的水平

【00：13】意大利國債價格跌幅擴大，10年期意債息漲15個基點，報4.33厘。

【00：01】標普500指數跌幅重新擴大至0.6%，媒體報道稱，拜登將建議對能源生產行業徵收暴利稅。

【23：45】歐股收市升跌不一，德股升0.08%，法股跌0.1%，英股升0.66%，泛歐STOXX 600指數升0.35%

【23：17】美股新能源車板塊走高，Nikola（美：NKLA）漲超10%，Fisker（美：FSR）漲6.8%，Lordstown Motors（美：RIDE）、Workhorse（美：WKHS）均漲超4%，蔚來汽車（美：NIO）漲2.1%。

【21：30】道指低開191點，報32670點，納指跌0.6%，報11035點，標指跌21點，報3879點。

【19：15】【歐洲經濟】歐洲滯脹加劇 10月CPI初值10.7%再破紀錄 GDP放緩

【19：12】道指期貨跌87點，納指期貨跌0.4%，標指期貨跌12點。

【13：36】【金融峰會】巴克萊行政總裁將缺席金融峰會 另黑石總裁據報亦感染新冠病毒、改由CFO代替參會

【12：28】道指期貨跌25點，報32871點；標指期貨跌6點，報3905點；納指期貨跌26點或0.2%，報11561點。

【07：45】【TWTR】馬斯克成Twitter CEO後即炒人？ 據報準備裁員近50%、已要求經理草擬名單

【07：30】美股上周五開市後向好，美國聯儲局11月議息前最後一個重磅數據，美國9月PCE物價指數按年升6.2%，低於預期的6.3%。核心PCE物價指數按年升5.1%，低於預期的5.2%。道指承數據造好。道指開市後愈升愈有，一度升856點，逼近32900關，收升828點或2.59%，報32861點；納指升309點或2.87%，報11102點；標指重上3900關，升93點或2.46%，報3901點。

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責任編輯︰梁浩碩

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣