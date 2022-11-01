【美股市況】道指跌150點 納指跌逾1% 美債息重上4厘（不斷更新）

美國聯儲局本周將宣布加息，帶動美元逐步轉升，日內高見111.67，升0.8%，美國10年期債息升見4.073厘，美元轉強及債息回升壓抑股市表現，美股開市回吐，道指曾跌274點，納指曾跌1.7%後跌勢略紓。

本港時間今晨1時5分，道指跌150點或0.46%，報32711點；納指跌121點或1.09%，報10981點；標指跌30點或0.79%，報3870點。

歐元區第三季GDP放緩，按年由升4.1%放緩至升2.1%，通脹再創新高，歐元區10月CPI按年升10.7%，亦高於預期的10.3%，前值為10%，至於核心CPI，按年升5%，符預期，前值為4.8%。

英鎊再大跌逾1%，兌美元低見1.1476。兌港元一度低見9.0087。

日圓跌0.8%，兌美元低見148.85，每百日圓兌港元低見5.3215。

歐央行未來能否大幅度加息，影響歐元走勢，因為加息將進一步削弱經濟動力。歐元曾跌0.9%，低見0.9873。

市場本周焦點將落於美國聯儲局及英倫銀行議息結果，其中料美國將加息75點子，推升終端利率至4厘水平。

德國安聯集團首席經濟顧問埃裡安（Mohamed El-Erian）指出，美聯儲局主席鮑威爾正面臨在遏制通脹、維持經濟增速及保障金融市場穩定性這三重目標之間尋找平衡點的艱難任務。盡管市場普遍預期聯儲局11月會議上仍將連續第四次加息75個基點，但其就下一步行動方向與市場的溝通，才是市場矚目的關鍵。

一些投資者認為，顧慮到全球經濟增速承壓的大環境，聯儲局之後應該放緩加息步伐以保護經濟與就業增長，但相反的意見認為，鑑於通脹仍然高企，強力加息行動不應半途而廢。此外，由於十多年前的持續寬鬆政策向金融市場挹注了過量流動性，如何安撫股市債市投資者，避免行情過程波動，也是聯儲局需要費心的另一難題。

美國10月芝加哥PMI意外跌至45.2，創2020年6月以來新低，市場原本預期會從前值45.7升至47。10月達拉斯聯邦儲備銀行製造業指數從9月的-17.2，降至-19.4。該數據低於市場預期的-15。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】觀望聯儲局及英倫銀行議息 料齊加息75點子 美非農就業人口增長料放緩（附表）

即市走勢︰

【00：50】德國安聯集團首席經濟顧問埃裡安（Mohamed El-Erian）指出，美聯儲局主席鮑威爾正面臨在遏制通脹、維持經濟增速及保障金融市場穩定性這三重目標之間尋找平衡點的艱難任務。盡管市場普遍預期聯儲局11月會議上仍將連續第四次加息75個基點，但其就下一步行動方向與市場的溝通，才是市場矚目的關鍵。

一些投資者認為，顧慮到全球經濟增速承壓的大環境，聯儲局之後應該放緩加息步伐以保護經濟與就業增長，但相反的意見認為，鑑於通脹仍然高企，強力加息行動不應半途而廢。此外，由於十多年前的持續寬鬆政策向金融市場挹注了過量流動性，如何安撫股市債市投資者，避免行情過程波動，也是聯儲局需要費心的另一難題。

【00：28】貝萊德投資表示，股市過早上漲是由於市場猜測政策收緊已經接近尾聲，該機構對全球股票和政府債券維持低配的觀點。美聯儲局和其他發達市場央行，只會在加息的嚴重損害更加明顯時才會停手。央行正在過度收緊政策的軌道上；資產負債表的縮減給長期國債帶來賣壓，並可能引發市場混亂；利率可能已經達到預見經濟衰退的水平

【00：13】意大利國債價格跌幅擴大，10年期意債息漲15個基點，報4.33厘。

【00：01】標普500指數跌幅重新擴大至0.6%，媒體報道稱，拜登將建議對能源生產行業徵收暴利稅。

【23：45】歐股收市升跌不一，德股升0.08%，法股跌0.1%，英股升0.66%，泛歐STOXX 600指數升0.35%

【23：17】美股新能源車板塊走高，Nikola(美：NKLA)漲超10%，Fisker(美：FSR)漲6.8%，Lordstown Motors(美：RIDE)、Workhorse(美：WKHS)均漲超4%，蔚來汽車(美：NIO)漲2.1%。

【21：30】道指低開191點，報32670點，納指跌0.6%，報11035點，標指跌21點，報3879點。

【19：15】【歐洲經濟】歐洲滯脹加劇 10月CPI初值10.7%再破紀錄 GDP放緩

【19：12】道指期貨跌87點，納指期貨跌0.4%，標指期貨跌12點。

【13：36】【金融峰會】巴克萊行政總裁將缺席金融峰會 另黑石總裁據報亦感染新冠病毒、改由CFO代替參會

【12：28】道指期貨跌25點，報32871點；標指期貨跌6點，報3905點；納指期貨跌26點或0.2%，報11561點。

【07：45】【TWTR】馬斯克成Twitter CEO後即炒人？ 據報準備裁員近50%、已要求經理草擬名單

【07：30】美股上周五開市後向好，美國聯儲局11月議息前最後一個重磅數據，美國9月PCE物價指數按年升6.2%，低於預期的6.3%。核心PCE物價指數按年升5.1%，低於預期的5.2%。道指承數據造好。道指開市後愈升愈有，一度升856點，逼近32900關，收升828點或2.59%，報32861點；納指升309點或2.87%，報11102點；標指重上3900關，升93點或2.46%，報3901點。

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責任編輯︰梁浩碩

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